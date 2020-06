UFC Fight Night: Дастин Пуарье vs Дэн ХУКЕР – Онлайн трансляция

В ночь с 27 на 28 июня 2020 года, в США, в Лас-Вегасе, состоится турнир UFC on ESPN 12 Poirier vs. Hooker, еще известный как UFC Vegas 4. Начало прямой трансляции основного карда - 28 июня 2020 г, в 03:00 по московскому времени. Ссылки на трансляцию, смотрите незадолго до начала турнира.

В главном событии турнира UFC Вегас 4, пройдет бой топовых легковесов: бывший временный чемпион и 3 номер рейтинга легкого веса UFC - Дастин Порье (25-6 1) сразится с 5 номером рейтинга категории - Дэном Хукером (20-8).

Кард/ бои UFC on ESPN 12: Poirier vs. Hooker

Главный кард

Легкий вес: Дастин Порье (Dustin Poirier) vs. Дэн Хукер (Dan Hooker)

Полусредний вес: Майк Перри (Mike Perry) vs. Микки Галл (Mickey Gall)

Средний вес: Йен Хейниш (Ian Heinisch) vs. Брендан Аллен (Brendan Allen)

Тяжелый вес: Джиан Вилланте (Gian Villante) vs. Морис Грин (Maurice Greene)

Предварительный кард

Легкий вес: Луис Пенья vs. Кхама Ворти

Тяжелый вес: Филипе Линс vs. Таннер Босер

Женский наилегчайший вес: Мара Ромера Борелла vs. Миранда Маверик

Промежуточный вес (150 фунтов): Шон Вудсон vs. Кайл Нельсон

Полусредний вес: Такаши Сато vs. Рамиз Брахимая

Полулегкий вес: Джордан Гриффин vs. Марокко Юссеф Залал

Женский минимальный вес: Джин Ю Фрей vs. Кей Хансен

