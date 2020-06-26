UFC Fight Night: Дастин Пуарье vs Дэн ХУКЕР – Онлайн трансляция

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В ночь с 27 на 28 июня 2020 года, в США, в Лас-Вегасе, состоится турнир UFC on ESPN 12 Poirier vs. Hooker, еще известный как UFC Vegas 4. Начало прямой трансляции основного карда - 28 июня 2020 г, в 03:00 по московскому времени. Ссылки на трансляцию, смотрите незадолго до начала турнира.

В главном событии турнира UFC Вегас 4, пройдет бой топовых легковесов: бывший временный чемпион и 3 номер рейтинга легкого веса UFC - Дастин Порье (25-6 1) сразится с 5 номером рейтинга категории - Дэном Хукером (20-8).

Кард/ бои UFC on ESPN 12: Poirier vs. Hooker

Главный кард
Легкий вес: Дастин Порье (Dustin Poirier) vs. Дэн Хукер (Dan Hooker)
Полусредний вес: Майк Перри (Mike Perry) vs. Микки Галл (Mickey Gall)
Средний вес: Йен Хейниш (Ian Heinisch) vs. Брендан Аллен (Brendan Allen)
Тяжелый вес: Джиан Вилланте (Gian Villante) vs. Морис Грин (Maurice Greene)

Предварительный кард
Легкий вес: Луис Пенья vs. Кхама Ворти
Тяжелый вес: Филипе Линс vs. Таннер Босер
Женский наилегчайший вес: Мара Ромера Борелла vs. Миранда Маверик
Промежуточный вес (150 фунтов): Шон Вудсон vs. Кайл Нельсон
Полусредний вес: Такаши Сато vs. Рамиз Брахимая
Полулегкий вес: Джордан Гриффин vs. Марокко Юссеф Залал
Женский минимальный вес: Джин Ю Фрей vs. Кей Хансен

 

Предлагаем вашему вниманию:

Пол Фельдер - Дэн Хукер / Dan Hooker vs Paul Felder

 

Дастин Порье - Эдди Альварес 2 / Dustin Poirier vs. Eddie Alvarez 2

 

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