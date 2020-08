UFC 252: Стипе МИОЧИЧ vs Даниэль КОРМЬЕ 3 – Онлайн трансляция

С 15 на 16 августа 2020 года, в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 252: Miocic vs. Cormier 3. Начало прямой трансляции 16 августа в 05-00 msk; прямой эфир на русском языке смотрите на телеканале UFC ТВ и Сетанта Sports Ukraine.

В главном поединке события, пройдет титульный бой и третий бой соперников, - за пояс чемпиона UFC в тяжелом весе: обладатель титула Стипе Миочич (19-3) сразится с Даниэлем Кормье (22-2). На момент противостояния, счет личных встреч Miocic vs Cormier 1:1.

В Основном карде UFC 252 в полутяжелом весе, россиянин Магомед Анкалаев (14-1)проведет матч-реванш с Ионом Куцелабой (15-5).

Сard / Бои UFC 252 Miocic vs. Cormier 3:

Главный кард

Stipe Miocic vs. Daniel Cormier

Sean O’Malley vs. Marlon Vera

Junior Dos Santos vs. Jairzinho Rozenstruik

John Dodson vs. Merab Dvalishvili

Magomed Ankalaev vs. Ion Cutelaba



Предварительный кард:

Jim Miller vs. Vinc Pichel

Livinha Souza vs. Ashley Yoder

Herbert Burns vs. Daniel Pineda

Felice Herrig vs. Virna Jandiroba

T.J. Brown vs. Danny Chavez

Chris Daukaus vs. Parker Porter

