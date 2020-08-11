UFC 252: Стипе МИОЧИЧ vs Даниэль КОРМЬЕ 3 – Онлайн трансляция
С 15 на 16 августа 2020 года, в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 252: Miocic vs. Cormier 3. Начало прямой трансляции 16 августа в 05-00 msk; прямой эфир на русском языке смотрите на телеканале UFC ТВ и Сетанта Sports Ukraine.
В главном поединке события, пройдет титульный бой и третий бой соперников, - за пояс чемпиона UFC в тяжелом весе: обладатель титула Стипе Миочич (19-3) сразится с Даниэлем Кормье (22-2). На момент противостояния, счет личных встреч Miocic vs Cormier 1:1.
В Основном карде UFC 252 в полутяжелом весе, россиянин Магомед Анкалаев (14-1)проведет матч-реванш с Ионом Куцелабой (15-5).
Сard / Бои UFC 252 Miocic vs. Cormier 3:
Главный кард
Stipe Miocic vs. Daniel Cormier
Sean O’Malley vs. Marlon Vera
Junior Dos Santos vs. Jairzinho Rozenstruik
John Dodson vs. Merab Dvalishvili
Magomed Ankalaev vs. Ion Cutelaba
Предварительный кард:
Jim Miller vs. Vinc Pichel
Livinha Souza vs. Ashley Yoder
Herbert Burns vs. Daniel Pineda
Felice Herrig vs. Virna Jandiroba
T.J. Brown vs. Danny Chavez
Chris Daukaus vs. Parker Porter
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Дэниель Кормье - Стипе Миочич 1 / Miocic vs. Cormier 1
Дэниель Кормье - Стипе Миочич 2 / Miocic vs. Cormier 2