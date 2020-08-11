UFC 252: Стипе МИОЧИЧ vs Даниэль КОРМЬЕ 3 – Онлайн трансляция

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С 15 на 16 августа 2020 года, в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 252: Miocic vs. Cormier 3. Начало прямой трансляции 16 августа в 05-00 msk; прямой эфир на русском языке смотрите на телеканале UFC ТВ и Сетанта Sports Ukraine.

В главном поединке события, пройдет титульный бой и третий бой соперников, - за пояс чемпиона UFC в тяжелом весе: обладатель титула Стипе Миочич (19-3) сразится с Даниэлем Кормье (22-2). На момент противостояния, счет личных встреч Miocic vs Cormier 1:1.

В Основном карде UFC 252 в полутяжелом весе, россиянин Магомед Анкалаев (14-1)проведет матч-реванш с Ионом Куцелабой (15-5).

Сard / Бои  UFC 252 Miocic vs. Cormier 3:

Главный кард
Stipe Miocic vs. Daniel Cormier
Sean O’Malley vs. Marlon Vera
Junior Dos Santos vs. Jairzinho Rozenstruik
John Dodson vs. Merab Dvalishvili
Magomed Ankalaev vs. Ion Cutelaba

Предварительный кард:
Jim Miller vs. Vinc Pichel
Livinha Souza vs. Ashley Yoder
Herbert Burns vs. Daniel Pineda
Felice Herrig vs. Virna Jandiroba
T.J. Brown vs. Danny Chavez
Chris Daukaus vs. Parker Porter

 

Предлагаем вашему вниманию:

Дэниель Кормье - Стипе Миочич 1 / Miocic vs. Cormier 1

 

Дэниель Кормье - Стипе Миочич 2 / Miocic vs. Cormier 2

 

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