UFC 253: АДЕСАНЬЯ vs. КОСТА – Онлайн трансляция

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В ночь с 26 на 27 сентября 2020 года в Абу-Даби (ОАЭ), на бойцовском острове острове ЯС, состоится турнир UFC 253 Adesanya vs. Costa. Прямую трансляцию на русском языке, смотрите на телеканалах Сетанта Спорт Ukraine и UFC ТВ, начало прямого эфира 27.09.2020 г, в 05:00 msk.

В главном событии, пройдет бой за титул чемпиона UFC в среднем весе, в октагоне встретятся бойцы не имеющие поражений: чемпион, нигериец проживающий в Новой Зеландии - Исраэль Адесанья (19-0), защищает пояс от бразильца Пауло Коста (13-0).

В турнире UFC 253, проведут поединки двое россиян Зубайра Тухугов (19-4-1) и Хадис Ибрагимов (8-3), в со-главном событии, пройдет бой за вакантный пояс чемпиона UFC  в полутяжелом весе, который оспорят Доминик Рейес (12 - 1) и Ян Блахович (26 - 8).

Кард / бои UFC 253 Adesanya vs Costa:
    Исраэль Адесанья (19-0) vs Пауло Коста (13-0)
    Ян Блахович (26-8) vs Доминик Рейес (12-1)
    Кай Кара-Франс (21-8) vs Брэндон Ройвел (11-4)
    Кэтлин Вийера (10-1) vs Сиджара Юбэнкс (6-4)
    Хаким Даводу (11-1-1) vs Зубайра Тухугов (19-4)
    Алекс да Силва (21-2) vs Брэд Ридделл (8-1)
    Джейк Мэттьюс (16-4) vs Диего Санчес (30-12)
    Людовит Клейн (16-2) vs Шейн Янг (13-4)
    Алекса Камур (6-0) vs Уилльям Найт (8-1)
    Хуан Эспино (9-2) vs Джефф Хьюз (10-3)
    Хадис Ибрагимов (8-3) vs Данило Маркес (9-2)

 

Предлагаем вашему вниманию:


Ян Блахович – Люк Рокхолд / Blachowicz vs. Rockhold

 

Зубайра Тухугов – Эрнест Чавез / Tukhugov vs. Chavez

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