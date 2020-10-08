UFC Fight Night 179: МОРАЕС vs. СЭНДХАГЕН – Прямая трансляция

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В ночь с 10 на 11 октября 2020 года, в Абу-Даби (ОАЭ) на "Бойцовском острове" Яс пройдет UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen, также известный как UFC Fight Island 5 и UFC on ESPN+ 37. В прямом эфире на русском языке UFC Fight Night 179, покажет телеканал Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ, начало онлайн трансляции 11 октября 2020 г, в 03:00 мск.

В главном поединке события, пойдет бой топовых топовых бойцов легчайшего веса: Марлон Мораес (23-6-1) сразится с Кори Сэндхагеном (12–2).

Откроет турнир Бойцовский остров 5, так же поединок легковесов: россиянин Тагир Уланбеков (10-1) встретится в октагоне с бразильцем Бруну Силва (19-6 ), а в основном карде мы увидим сражения двух пар известных тяжеловесов (до 120,2 кг) UFC!


Кард / бои UFC on ESPN+ 37: Moraes vs. Sandhagen
Главный кард
Легчайший вес:  Марлон Мораес vs.  Кори Сандхаген
Полулегкий вес:  Эдсон Барбоза  vs.  Мамкван Амирхани
Тяжелый вес:  Бен Ротвелл  vs.  Марчин Тыбура
Средний вес:  Маркус Перес  vs.  Дрикус дю Плесси
Тяжелый вес:  Тм Аспиналл  vs.  Алан Бодо
Предварительный кард
Полулегкий вес:  Юссеф Залал  vs.  Илья Топурия
Средний вес:  Том Бриз  vs.  Кей-Би Бхуллар
Тяжелый вес:  Крис Даукаус  vs.  Родриго Насименту
Средний вес:  Импа Касаганай  vs.  Хоакин Бакли
Легчайший вес:  Али Ал-Каиси  vs.  Тони Келли
Полулегкий вес:  Гига Чикадзе  vs.  Омар Моралес
Женский легчайший вес:  Трейси Кортез  vs.  Стефани Эггер
Наилегчайший вес:  Бруно Сильва  vs.  Тагир Уланбеков

 

Предлагаем вашему вниманию:

Марлон Мораес – Рафаэль Ассунсао 2 / Moraes vs Assuncao 2

 

Лучшие моменты участников UFC Бойцовский остров 5

 

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