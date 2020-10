UFC Fight Night 179: МОРАЕС vs. СЭНДХАГЕН – Прямая трансляция

В ночь с 10 на 11 октября 2020 года, в Абу-Даби (ОАЭ) на "Бойцовском острове" Яс пройдет UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen, также известный как UFC Fight Island 5 и UFC on ESPN+ 37. В прямом эфире на русском языке UFC Fight Night 179, покажет телеканал Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ, начало онлайн трансляции 11 октября 2020 г, в 03:00 мск.

В главном поединке события, пойдет бой топовых топовых бойцов легчайшего веса: Марлон Мораес (23-6-1) сразится с Кори Сэндхагеном (12–2).

Откроет турнир Бойцовский остров 5, так же поединок легковесов: россиянин Тагир Уланбеков (10-1) встретится в октагоне с бразильцем Бруну Силва (19-6 ), а в основном карде мы увидим сражения двух пар известных тяжеловесов (до 120,2 кг) UFC!



Кард / бои UFC on ESPN+ 37: Moraes vs. Sandhagen

Главный кард

Легчайший вес: Марлон Мораес vs. Кори Сандхаген

Полулегкий вес: Эдсон Барбоза vs. Мамкван Амирхани

Тяжелый вес: Бен Ротвелл vs. Марчин Тыбура

Средний вес: Маркус Перес vs. Дрикус дю Плесси

Тяжелый вес: Тм Аспиналл vs. Алан Бодо

Предварительный кард

Полулегкий вес: Юссеф Залал vs. Илья Топурия

Средний вес: Том Бриз vs. Кей-Би Бхуллар

Тяжелый вес: Крис Даукаус vs. Родриго Насименту

Средний вес: Импа Касаганай vs. Хоакин Бакли

Легчайший вес: Али Ал-Каиси vs. Тони Келли

Полулегкий вес: Гига Чикадзе vs. Омар Моралес

Женский легчайший вес: Трейси Кортез vs. Стефани Эггер

Наилегчайший вес: Бруно Сильва vs. Тагир Уланбеков

