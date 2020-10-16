UFC Fight Night 180: Корейский Зомби vs. Ортега – Прямая трансляция

В ночь с 17 на 18 октября 2020 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC Fight Night: Ortega vs Jung, так же известный как Бойцовский остров 6 и UFC on ESPN+ 38. В прямом эфире на русском языке UFC Fight Island 6, смотрите на телеканалах Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ, начало онлайн трансляции 18.10.2020 г, в 02:00 мск.

В главном поединке события, пройдет бой полулегковесов: американец Брайан Ортега (14-1 1) встретится в октагоне с Корейский Зомби (16-5).

Откроет турнир UFC on ESPN+ 38, поединок россиянина Саида Нурмагомедова (13-2) и филиппинца Марка Штригля (17-2) в легчайшем весе.

Кард / бои UFC Fight Night 180:

Основной кард

Полулёгкий вес: Брайан Ортега – Корейский Зомби

Тяжёлый вес: Сирил Гейн – Анте Делия

Женщины, наилегчайший вес: Кэтлин Чукагян – Джессика Андраде

Полутяжёлый вес: Джим Крут – Модестас Букаускас

Полулёгкий вес: Томас Алмейда – Джонатан Мартинес

Предварительный кард

Лёгкий вес: Матеуш Гэмрот – Гурам Кутателадзе

Женщины, наилегчайший вес: Джиллиан Робертсон – Полиана Ботельо

Полусредний вес: Клаудио Силва – Джеймс Краус

Средний вес: Чжун Ен Парк – Джон Филлипс

Лёгкий вес: Джейми Малларки – Фарес Зиам

Полутяжёлый вес: Гаджимурад Антигулов – Максим Гришин

Легчайший вес: Саид Нурмагомедов – Марк Штригль

Предлагаем вашему вниманию:

Корейский зомби - Фрэнк Эдгар / Korean Zombie vs Frankie Edgar

Брайан Ортега - Каб Свонсон / Brian Ortega vs Cub Swanson