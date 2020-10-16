UFC Fight Night 180: Корейский Зомби vs. Ортега – Прямая трансляция
В ночь с 17 на 18 октября 2020 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC Fight Night: Ortega vs Jung, так же известный как Бойцовский остров 6 и UFC on ESPN+ 38. В прямом эфире на русском языке UFC Fight Island 6, смотрите на телеканалах Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ, начало онлайн трансляции 18.10.2020 г, в 02:00 мск.
В главном поединке события, пройдет бой полулегковесов: американец Брайан Ортега (14-1 1) встретится в октагоне с Корейский Зомби (16-5).
Откроет турнир UFC on ESPN+ 38, поединок россиянина Саида Нурмагомедова (13-2) и филиппинца Марка Штригля (17-2) в легчайшем весе.
Кард / бои UFC Fight Night 180:
Основной кард
Полулёгкий вес: Брайан Ортега – Корейский Зомби
Тяжёлый вес: Сирил Гейн – Анте Делия
Женщины, наилегчайший вес: Кэтлин Чукагян – Джессика Андраде
Полутяжёлый вес: Джим Крут – Модестас Букаускас
Полулёгкий вес: Томас Алмейда – Джонатан Мартинес
Предварительный кард
Лёгкий вес: Матеуш Гэмрот – Гурам Кутателадзе
Женщины, наилегчайший вес: Джиллиан Робертсон – Полиана Ботельо
Полусредний вес: Клаудио Силва – Джеймс Краус
Средний вес: Чжун Ен Парк – Джон Филлипс
Лёгкий вес: Джейми Малларки – Фарес Зиам
Полутяжёлый вес: Гаджимурад Антигулов – Максим Гришин
Легчайший вес: Саид Нурмагомедов – Марк Штригль
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Корейский зомби - Фрэнк Эдгар / Korean Zombie vs Frankie Edgar
Брайан Ортега - Каб Свонсон / Brian Ortega vs Cub Swanson