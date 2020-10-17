Василий ЛОМАЧЕНКО vs. Теофимо ЛОПЕС – Прямая трансляция

В ночь с 17 на 18 октября 2020 года, в Лас-Вегасе (США), состоится объединительный бой, - за пояс абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Начало прямой онлайн трансляции 18.10.2020 в 04:00 msk, главное событие начнется ~ в 06:00 по московскому времени.

В ринге встречаются: обладатель титулов WBA super, WBC, WBO – украинец Василий Ломаченко (14–1, 10 КО) и чемпион IBF – американец Теофимо Лопес (15–0, 13 КО).



Кард вечера бокса на арене MGM Grand от 17.10.2020:

Василий Ломаченко — Теофимо Лопес

Алекс Сауседо — Арнольд Барбоза

Хосе Варгас — Кендо Кастанеда

Эдгар Берланга — Лэнелл Беллоуз

Хосе Энрике Дурантес Вивас — Джон Винсент Моральде

Куатавиес Кэш — Куинси ЛаВиллис

Куинтон Рэндалл — Жан Карлос Ривера

Джахи Такер — Чарльз Гарнер

Ломаченко vs. Теофимо – Трансляция

предлагаем вашему вниманию:

Ломаченко – Лопес: Взвешивание / Loma vs Lopez: Weigh-In

Loma vs Lopez - Winner Takes All