Василий ЛОМАЧЕНКО vs. Теофимо ЛОПЕС – Прямая трансляция
В ночь с 17 на 18 октября 2020 года, в Лас-Вегасе (США), состоится объединительный бой, - за пояс абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Начало прямой онлайн трансляции 18.10.2020 в 04:00 msk, главное событие начнется ~ в 06:00 по московскому времени.
В ринге встречаются: обладатель титулов WBA super, WBC, WBO – украинец Василий Ломаченко (14–1, 10 КО) и чемпион IBF – американец Теофимо Лопес (15–0, 13 КО).
Кард вечера бокса на арене MGM Grand от 17.10.2020:
Василий Ломаченко — Теофимо Лопес
Алекс Сауседо — Арнольд Барбоза
Хосе Варгас — Кендо Кастанеда
Эдгар Берланга — Лэнелл Беллоуз
Хосе Энрике Дурантес Вивас — Джон Винсент Моральде
Куатавиес Кэш — Куинси ЛаВиллис
Куинтон Рэндалл — Жан Карлос Ривера
Джахи Такер — Чарльз Гарнер
Ломаченко vs. Теофимо – Трансляция
предлагаем вашему вниманию:
Ломаченко – Лопес: Взвешивание / Loma vs Lopez: Weigh-In
Loma vs Lopez - Winner Takes All