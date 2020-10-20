Пресс-конференция UFC 254: ХАБИБ vs. ГЕЙДЖИ – Прямая трансляция

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21 октября 2020 года, смотрите online в прямом эфире, предматчевую пресс-конференцию к турниру UFC 254: Khabib vs. Gaethje, начало прямой онлайн трансляции 21.10.2020 г, в 14-00 по московскому времени.

Турнир UFC 254 состоится 24 октября 2020 года на острове Яс в ОАЭ, в спортивном комплексе «Бойцовский остров UFC. В главном событии турнира UFC 254, пройдет титульный бой в легком весе: россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) защищает свой пояс от американца Джастина Гэтжи (22-2).

Кард / бои UFC 254:

Основной кард
Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи;
Роберт Уиттакер — Джаред Каннонир;
Александр Волков — Уолт Харрис;
• Джейкоб Малкун — Филипп Хоуз;
• Лилия Шакирова — Лорен Мерфи;
• Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.

Предварительный кард
Тяжелый вес: Стефан Струве 29-12-0  vs. Тай Туиваса 10-3-0
Полусредний вес: Шавкат Рахмонов 12-0-0  vs.  Алекс  "Cowboy" Оливейра  22-8-1
Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг 13-2-0  vs.  Сэм Алви 33-14-0
Ранний предварительный кард
Легчайший вес: Кейси Кенни 15-2-1  vs.  Натаниэль Вуд 17-4-0
Легчайший вес: Умар Нурмагомедов 12-0-0  vs.  Сергей Морозов 16-3-0
Женский наилегчайший вес: Лиана Джоджуа 8-3-0  vs.  Миранда Маверик 7-2-0
Легкий вес: Джоэл Альварес 17-2-0  vs. Александр Яковлев 25-10-1

 

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