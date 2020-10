Пресс-конференция UFC 254: ХАБИБ vs. ГЕЙДЖИ – Прямая трансляция

21 октября 2020 года, смотрите online в прямом эфире, предматчевую пресс-конференцию к турниру UFC 254: Khabib vs. Gaethje, начало прямой онлайн трансляции 21.10.2020 г, в 14-00 по московскому времени.

Турнир UFC 254 состоится 24 октября 2020 года на острове Яс в ОАЭ, в спортивном комплексе «Бойцовский остров UFC. В главном событии турнира UFC 254, пройдет титульный бой в легком весе: россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) защищает свой пояс от американца Джастина Гэтжи (22-2).

Кард / бои UFC 254:

Основной кард

• Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи;

• Роберт Уиттакер — Джаред Каннонир;

• Александр Волков — Уолт Харрис;

• Джейкоб Малкун — Филипп Хоуз;

• Лилия Шакирова — Лорен Мерфи;

• Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.

Предварительный кард

Тяжелый вес: Стефан Струве 29-12-0 vs. Тай Туиваса 10-3-0

Полусредний вес: Шавкат Рахмонов 12-0-0 vs. Алекс "Cowboy" Оливейра 22-8-1

Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг 13-2-0 vs. Сэм Алви 33-14-0

Ранний предварительный кард

Легчайший вес: Кейси Кенни 15-2-1 vs. Натаниэль Вуд 17-4-0

Легчайший вес: Умар Нурмагомедов 12-0-0 vs. Сергей Морозов 16-3-0

Женский наилегчайший вес: Лиана Джоджуа 8-3-0 vs. Миранда Маверик 7-2-0

Легкий вес: Джоэл Альварес 17-2-0 vs. Александр Яковлев 25-10-1

