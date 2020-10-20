UFC 254: Хабиб vs. Гейджи – Взвешивание / Weigh-Ins

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Смотрите в прямом эфире, официальную церемонию взвешивания участников турнира UFC 254: Khabib vs. Gaethje, начало прямой online трансляции 23 октября 2020 года, в 07:55 по московскому времени.

24 октября 2020 года в 17-30 msk, в спортивном комплексе "Бойцовский остров UFC" на острове Яс в ОАЭ, состоится турнир UFC 254: Khabib vs. Gaethje с титульным поединком, - за пояс чемпиона UFC в Главном событии.

Кард / бои UFC 254:

Основной кард
Легкий вес, титульный бой: Хабиб Нурмагомедов (ч) – Джастин Гэтжи
Средний вес: Роберт Уиттакер – Джаред Каннонир
Тяжелый вес: Александр Волков – Уолт Харрис
Средний вес: Джейкоб Малкун  vs.  Филипп Хоуз
Женский наилегчайший вес: Лилия Шакирова  vs.  Лорен Мерфи
Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Ион Куцелаба

Предварительный кард
Тяжелый вес: Стефан Струве  vs. Тай Туиваса
Полусредний вес: Шавкат Рахмонов vs.  Алекс  "Cowboy" Оливейра
Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг vs.  Сэм Алви

Ранний предварительный кард
Легчайший вес: Кейси Кенни  vs.  Натаниэль Вуд
Легчайший вес: Умар Нурмагомедов  vs.  Сергей Морозов
Женский наилегчайший вес: Лиана Джоджуа  vs.  Миранда Маверик
Легкий вес: Джоэл Альварес  vs. Александр Яковлев

 

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