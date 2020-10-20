UFC 254: Хабиб vs. Гейджи – Взвешивание / Weigh-Ins

Смотрите в прямом эфире, официальную церемонию взвешивания участников турнира UFC 254: Khabib vs. Gaethje, начало прямой online трансляции 23 октября 2020 года, в 07:55 по московскому времени.

24 октября 2020 года в 17-30 msk, в спортивном комплексе "Бойцовский остров UFC" на острове Яс в ОАЭ, состоится турнир UFC 254: Khabib vs. Gaethje с титульным поединком, - за пояс чемпиона UFC в Главном событии.

Кард / бои UFC 254:

Основной кард

Легкий вес, титульный бой: Хабиб Нурмагомедов (ч) – Джастин Гэтжи

Средний вес: Роберт Уиттакер – Джаред Каннонир

Тяжелый вес: Александр Волков – Уолт Харрис

Средний вес: Джейкоб Малкун vs. Филипп Хоуз

Женский наилегчайший вес: Лилия Шакирова vs. Лорен Мерфи

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Ион Куцелаба

Предварительный кард

Тяжелый вес: Стефан Струве vs. Тай Туиваса

Полусредний вес: Шавкат Рахмонов vs. Алекс "Cowboy" Оливейра

Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг vs. Сэм Алви

Ранний предварительный кард

Легчайший вес: Кейси Кенни vs. Натаниэль Вуд

Легчайший вес: Умар Нурмагомедов vs. Сергей Морозов

Женский наилегчайший вес: Лиана Джоджуа vs. Миранда Маверик

Легкий вес: Джоэл Альварес vs. Александр Яковлев

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