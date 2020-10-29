UFC Fight Night 181: ХОЛЛ vs. СИЛВА – Онлайн трансляция

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С 31 октября на 1 ноября 2020 года в Лас-Вегасе (США), состоится турнир UFC Fight Night: Hall vs. Silva, так же известный как UFC Вегас 12  и UFC on ESPN+ 39. В прямом эфире на русском языке UFC Vegas 12, смотрите на телеканале Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ , начало прямой трансляции 01.11.2020 г, в 02:00 мск.

В главном поединке события, пройдет бой топовых средневесов, в октагоне, свой заключительный поединок в карьере проведет бразильский ветеран Андерсон Силва (34-10 1) с Юрайя Холл (15-9) из Ямайки.
В основном карде отметим выступление Махмуда Мурадова (24-6) из Узбекистана, который имеет серию из 12 побед подряд.

Кард / бои UFC Fight Night Hall vs. Silva:

ОСНОВНОЙ КАРД:
    Средний вес: Юрайя Холл – Андерсон Силва
    Полулегкий вес: Брюс Митчелл – Андре Фили
    Средний вес: Кевин Холланд – Махмуд Мурадов
    Тяжелый вес: Морис Грин – Грег Харди
    Легкий вес: Бобби Грин – Тиаго Мойзес

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
    Легкий вес: Крис Грюцмахер – Александр Эрнандес
    Легчайший вес: Адриан Янез – Аарон Филлипс
    Средний вес: Шон Стриклэнд – Джек Маршман
    Полусредний вес: Коул Уилльямс – Джейсон Уитт
    Полутяжелый вес: Дастин Джакоби – Джастин Ледет
    Женщины, наилегчайший вес: Кортни Кейси – Присцила Кашуэйра
    Легчайший вес: Майлс Джонс – Кевин Нэтивидэд

 

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