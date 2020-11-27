UFC on ESPN 18: БЛЕЙДС vs ЛЬЮИС – Онлайн трансляция

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В ночь с 28 на 29 ноября 2020 года, в Лас-Вегасе (США) на арене UFC APEX, состоится турнир UFC Fight Night Blaydes vs. Lewis, так же известный как UFC Vegas 15. В прямом эфире на русском языке UFC Вегас 15, смотрите на телеканале Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ, начало прямой трансляции 29.11.20 г, в 06:00 мск.

В главном поединке события, пройдет бой, в котором победитель продолжит титульную гонку в тяжелом весе, в октагоне встретятся: Кертис Блэйдс (14-2 1) и Деррик Льюис (24-7 1).
В со-главном поединке, в полутяжелом весе сразятся Энтони Смит (33-16) и Девин Кларк (12–4 ).

Кард / бои UFC Fight Night 184 Blaydes vs. Lewis
Основной кард:
    Тяжелый вес: Кертис Блэйдс – Деррик Льюис
    Полутяжелый вес: Энтони Смит – Девин Кларк
    Тяжелый вес: Паркер Портер – Джош Пэризиан
    Наилегчайший вес: Амир Албази – Жалгас Жумагулов
    Полусредний вес: Мигель Бэза – Такаши Сато
    Полулегкий вес: Спайк Карлайл – Билл Алгео
Предварительный кард:
    Женщины, легчайший вес: Эшли Эванс-Смит – Норма Дюмонт
    Легчайший вес: Мартин Дэй – Андерсон Дос Сантос
    Женщины, наилегчайший вес: Джина Мазани – Рэйчел Остович
    Полулегкий вес: Джонатан Пирс – Кай Камака
    Легчайший вес: Мудэри Су – Малкольм Гордон
    Промежуточный вес: Люк Сандерс – Нэйт Манесс

 

Предлагаем вашему вниманию:

Деррик Льюис vs Алексей Олейник / Lewis vs Oleinik


Кертис Блэйдс – Шамиль Абдурахимов / Blaydes vs Abdurakhimov

 

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