UFC 256: Figueiredo vs Moreno – Прямая трансляция

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В ночь с 12 на 13 декабря 2020 года, в Лас-Вегасе (США), состоится турнир UFC 256: Фигередо vs Морено, начало прямого эфира 13.12.20 в 06:00 msk, ссылки на трансляцию смотрите незадолго до начала турнира

В главном поединке события, пройдет титульный бой, - за пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе, в октагоне встретятся: чемпион, бразилец Дейвесон Фигередо (20-1) защищает свой титул от мексиканца Брэндона Морено (18-5-1).

В со-главном поединке UFC 256, в восьмиугольник возвращается Тони Фергюсон (25-4), который в легком весе, сразится с Чарльзом Оливейра (29-8 1).

Кард / бои UFC 256:
Основной кард
Дейвисон Фигейреду — Брэндон Морено
Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра
Рафаэль Физиев — Ренато Мойкано
Кевин Холланд — Роналдо Соуза
Джуниор Дос Сантос — Сирил Гэйн

Предварительный кард
Анреа Ли — Джиллиан Робертсон
Даниэль Пинеда — Каб Свонсон
Маккензи Дёрн — Вирна Яндироба
Билли Куарантилло — Гевин Такер
Тиша Торрес — Анджела Хилл
Сергей Спивак — Джаред Вандераа
Питер Барретт — Чейс Хупер

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