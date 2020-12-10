UFC 256: Figueiredo vs Moreno – Прямая трансляция

В ночь с 12 на 13 декабря 2020 года, в Лас-Вегасе (США), состоится турнир UFC 256: Фигередо vs Морено, начало прямого эфира 13.12.20 в 06:00 msk, ссылки на трансляцию смотрите незадолго до начала турнира



В главном поединке события, пройдет титульный бой, - за пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе, в октагоне встретятся: чемпион, бразилец Дейвесон Фигередо (20-1) защищает свой титул от мексиканца Брэндона Морено (18-5-1).

В со-главном поединке UFC 256, в восьмиугольник возвращается Тони Фергюсон (25-4), который в легком весе, сразится с Чарльзом Оливейра (29-8 1).

Кард / бои UFC 256:

Основной кард

Дейвисон Фигейреду — Брэндон Морено

Тони Фергюсон — Чарльз Оливейра

Рафаэль Физиев — Ренато Мойкано

Кевин Холланд — Роналдо Соуза

Джуниор Дос Сантос — Сирил Гэйн

Предварительный кард

Анреа Ли — Джиллиан Робертсон

Даниэль Пинеда — Каб Свонсон

Маккензи Дёрн — Вирна Яндироба

Билли Куарантилло — Гевин Такер

Тиша Торрес — Анджела Хилл

Сергей Спивак — Джаред Вандераа

Питер Барретт — Чейс Хупер

предлагаем вашему вниманию: