UFC Fight Night 183: Thompson vs. Neal – Прямая трансляция

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В ночь с 19 на 20 декабря 2020 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN+ 41: Thompson vs. Neal, еще известный как UFC Vegas 17. Начало турнира 20.12.20 в 03:00 msk, ссылки на трансляцию смотрите незадолго до начала турнира.

В главном поединке события, пройдет бой в полусреднем весе: Стивен Томпсон (15-4-1) сразится с Джеффом Нилом (13–2).

Отметим, ранее запланированный главный поединок UFC Вегас 17 -  Хамзата Чимаева с Леоном Эдвардсом перенесен из-за болезни британца коронавирусом.

Кард / бои UFC Vegas 17: Thompson vs. Neal

Основной кард
Полусредний вес: Стивен Томпсон – Джефф Нил
Легчайший вес: Жозе Алдо – Марлон Вера
Полусредний вес: Мишель Перейра – Калинн Уильямс
Легчайший вес: Марлон Мораес – Роб Фонт
Тяжелый вес: Грег Харди – Марчин Тыбура
Полутяжелый вес:  Энтони Петтис – Алекс Мороно

Предварительный кард
Полусредний вес: Белал Мухаммад – Диего Лима
Женщины, легчайший вес: Сияра Юбэнкс – Пенни Кианзад
 Средний вес: Дерон Винн –  Антонио Арройо
Легчайший вес: Драко Родригес – Айеманн Захаби
Средний вес: Тафон Нчукви – Джейми Пикетт
Легкий вес: Рик Гленн – Карлтон Майнус

 

предлагаем вашему вниманию:

Stephen Thompson vs Vicente Luque


Geoff Neal vs Mike Perry

 

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