UFC Fight Night 183: Thompson vs. Neal – Прямая трансляция

В ночь с 19 на 20 декабря 2020 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN+ 41: Thompson vs. Neal, еще известный как UFC Vegas 17. Начало турнира 20.12.20 в 03:00 msk, ссылки на трансляцию смотрите незадолго до начала турнира.

В главном поединке события, пройдет бой в полусреднем весе: Стивен Томпсон (15-4-1) сразится с Джеффом Нилом (13–2).

Отметим, ранее запланированный главный поединок UFC Вегас 17 - Хамзата Чимаева с Леоном Эдвардсом перенесен из-за болезни британца коронавирусом.

Кард / бои UFC Vegas 17: Thompson vs. Neal

Основной кард

Полусредний вес: Стивен Томпсон – Джефф Нил

Легчайший вес: Жозе Алдо – Марлон Вера

Полусредний вес: Мишель Перейра – Калинн Уильямс

Легчайший вес: Марлон Мораес – Роб Фонт

Тяжелый вес: Грег Харди – Марчин Тыбура

Полутяжелый вес: Энтони Петтис – Алекс Мороно

Предварительный кард

Полусредний вес: Белал Мухаммад – Диего Лима

Женщины, легчайший вес: Сияра Юбэнкс – Пенни Кианзад

Средний вес: Дерон Винн – Антонио Арройо

Легчайший вес: Драко Родригес – Айеманн Захаби

Средний вес: Тафон Нчукви – Джейми Пикетт

Легкий вес: Рик Гленн – Карлтон Майнус

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