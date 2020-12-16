Геннадий ГОЛОВКИН vs Камил ШЕРЕМЕТА – Прямая трансляция

1 1 1 1 1
Rating 4.67 (43 Votes)

В ночь с 18 на 19 декабря 2020 года, в Холливуде (Флорида, США) состоится грандиозный вечер бокса: Golovkin vs Szeremeta. Начало трансляции вечера бокса 19 декабря в 04:00 msk, начало главного боя 19.12.2020 г, ~ в 06:00 по московскому времени.

В главном поединке события, пройдет титульный бой, - за пояса IBF, IBO в среднем весе (до 72,6 кг). В ринге встречаются: чемпион, обладатель титулов Геннадий "GGG"Головкин (40-1-1, 35 KO) из Казахстана и не имеющий поражений претендент - поляк Камил Шеремета (21-0, 5 KO).

Геннадий Головкин возвращается в ринг после более годовалого перерыва, бой с  Шеремета станет рекордной 21-й защите титула.

Предлагаем вашему вниманию:

Геннадий Головкин vs. Канело Альварес II / Canelo vs. GGG 2

Последний бой Геннадия, проходивший в октябре 2019 года:

Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко / Golovkin vs. Derevyanchenko

 

Последние видео:

Тип медиа объекта
ACA 115: Магомед Исмаилов vs Иван Штырков – Video

ACA 115: Магомед Исмаилов vs Иван Штырков – Video

Подробности
Бой 2020 года и главные событие турнира ACA 115, который проходил в Москве (Россия) 13 декабря 2020 года. В октагоне, в...
Тип медиа объекта
Матвей Коробов – Рональд Эллис / Ronald Ellis vs Matvey Korobov

Матвей Коробов – Рональд Эллис / Ronald Ellis vs Matvey Korobov

Подробности
Экс-претендент на звание чемпиона мира, - россиянин Матвей Коробов (28-3-1, 14 КО) встретился в ринге с американцем Рона...
Тип медиа объекта
Лоуренс Околи – Никодем Ежевски / Lawrence Okolie vs. Nikodem Jezewski

Лоуренс Околи – Никодем Ежевски / Lawrence Okolie vs. Nikodem Jezewski

Подробности
Бой за вакантный титул интернационального чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) проходил с 12 н...
Тип медиа объекта
Крис Колберт – Хайме Арболеда / Chris Colbert vs. Jaime Arboleda

Крис Колберт – Хайме Арболеда / Chris Colbert vs. Jaime Arboleda

Подробности
Этот титульный бой, - за пояс временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе (до 59 кг), проходил с 12...
Тип медиа объекта
UFC 256: Figueiredo vs. Moreno – Highlights

UFC 256: Figueiredo vs. Moreno – Highlights

Подробности
Смотрите онлайн видео - лучших моментов турнира UFC 256: Фигередо vs Морено, который проходил в ночь с 12 на 13 декабря...

Курс рубля на сегодня ЦБ РФ

Смотрите Матч ТВ онлайн

Top