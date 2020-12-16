Геннадий ГОЛОВКИН vs Камил ШЕРЕМЕТА – Прямая трансляция

В ночь с 18 на 19 декабря 2020 года, в Холливуде (Флорида, США) состоится грандиозный вечер бокса: Golovkin vs Szeremeta. Начало трансляции вечера бокса 19 декабря в 04:00 msk, начало главного боя 19.12.2020 г, ~ в 06:00 по московскому времени.

В главном поединке события, пройдет титульный бой, - за пояса IBF, IBO в среднем весе (до 72,6 кг). В ринге встречаются: чемпион, обладатель титулов Геннадий "GGG"Головкин (40-1-1, 35 KO) из Казахстана и не имеющий поражений претендент - поляк Камил Шеремета (21-0, 5 KO).

Геннадий Головкин возвращается в ринг после более годовалого перерыва, бой с Шеремета станет рекордной 21-й защите титула.





Предлагаем вашему вниманию:

Геннадий Головкин vs. Канело Альварес II / Canelo vs. GGG 2

Последний бой Геннадия, проходивший в октябре 2019 года:

Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко / Golovkin vs. Derevyanchenko