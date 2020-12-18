Сауль Канело АЛЬВАРЕС vs Каллум СМИТ – Прямая трансляция

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В ночь с 19 на 20 декабря 2020 года, в Сан-Антонио (США) пройдет грандиозный боксерский вечер бокса Canelo vs Smith. Начало трансляции вечера бокса - 20 декабря в 04:00 мск.

В главном поединке события, состоится титульный бой за звание WBA Super, вакантный пояс WBC и пояс журнала The Ring, - во втором среднем весе (до 76,2 кг).

В ринге встречаются: лучший боксер вне зависимости от категории 2020, мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 KO) и не имеющий поражений, обладатель титулов WBA Super и The Ring, британец Каллум Смит (27-0, 19 KO).

Кард / бои вечера бокса Canelo vs Smith:
Сауль Альварес vs. Каллум Смит
Кристиан Алан Гомес Дюран vs. Анхель Эрнандес
Алекс Эспино vs. Эштон Сайкс
Остин Уильямс vs. Исайя Джонс
Рэймонд Форд vs. Хуан Антонио Лопес
Алексис Эдуардо Молина vs. Роберт Гринвуд
Марк Кастро vs. Луис Хавьер Вальдес

 

Предлагаем вашему вниманию:

Сауль Альварес - Лучшие моменты / Canelo Alvarez Highlights


Каллум Смит - Лучшие моменты / Callum Smith Highlights

 

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