UFC 257: Дастин ПОРЬЕ vs. Конор МАКГРЕГОР – Онлайн трансляция
В ночь с 23 на 24 января 2021 года на острове Яс, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится грандиозный турнир UFC 257: Poirier vs. McGregor 2. Начало турнира 24.01.2021 в 03:00 msk.
В главном поединке события, в бою за статус претендента на пояс в легком весе, в октагоне во второй раз встретятся: ирландец Конор Макгрегор (22-4) и американец Дастин Порье (26-6).
На турнире UFC 257 выступят двое россиян: Мовсар Евлоев сразится с американцем Ником Лентцом, а Арман Царукян (имеет российское гражданство, но представляет Армению), подерется с иранцем Насрата Хакпараста.
Кард / бои UFC 257 Poirier vs. McGregor 2:
Основной кард
Дастин Порье (США) – Конор Макгрегор (Ирландия)
Дэн Хукер (Новая Зеландия) – Майкл Чендлер (США)
Джессика Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландия)
Халил Раунтри (США) – Марчин Прахнио (Польша)
Марина Родригес (Бразилия) – Аманда Рибас (Бразилия)
Предварительный кард
Насрат Хакпараст (Иран) – Арман Царукян (Армения)
Эндрю Санчес – Махмуд Мурадов
Брэд Таварес (США) – Антонио Карлос Джуниор (Бразилия)
Мэтт Фревола (США) – Оттман Азайтар (Германия)
Джулианна Пенья (США) – Сара Макманн (США)
Мовсар Евлоев (Россия) – Ник Лентц (США)
Амир Альбази (Швеция) – Жалгас Жумагулов (Казахстан)
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