UFC 257: Дастин ПОРЬЕ vs. Конор МАКГРЕГОР – Онлайн трансляция

В ночь с 23 на 24 января 2021 года на острове Яс, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится грандиозный турнир UFC 257: Poirier vs. McGregor 2. Начало турнира 24.01.2021 в 03:00 msk.

В главном поединке события, в бою за статус претендента на пояс в легком весе, в октагоне во второй раз встретятся: ирландец Конор Макгрегор (22-4) и американец Дастин Порье (26-6).

На турнире UFC 257 выступят двое россиян: Мовсар Евлоев сразится с американцем Ником Лентцом, а Арман Царукян (имеет российское гражданство, но представляет Армению), подерется с иранцем Насрата Хакпараста.

Кард / бои UFC 257 Poirier vs. McGregor 2:

Основной кард

Дастин Порье (США) – Конор Макгрегор (Ирландия)

Дэн Хукер (Новая Зеландия) – Майкл Чендлер (США)

Джессика Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландия)

Халил Раунтри (США) – Марчин Прахнио (Польша)

Марина Родригес (Бразилия) – Аманда Рибас (Бразилия)

Предварительный кард

Насрат Хакпараст (Иран) – Арман Царукян (Армения)

Эндрю Санчес – Махмуд Мурадов

Брэд Таварес (США) – Антонио Карлос Джуниор (Бразилия)

Мэтт Фревола (США) – Оттман Азайтар (Германия)

Джулианна Пенья (США) – Сара Макманн (США)

Мовсар Евлоев (Россия) – Ник Лентц (США)

Амир Альбази (Швеция) – Жалгас Жумагулов (Казахстан)

предлагаем вашему вниманию:

Конор МакГрегор vs Дастин Порье 1 / McGregor vs. Poirier 1



UFC 257 Countdown: Poirier vs McGregor 2