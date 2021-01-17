UFC 257: Дастин ПОРЬЕ vs. Конор МАКГРЕГОР – Онлайн трансляция

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В ночь с 23 на 24 января 2021 года  на острове Яс, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится грандиозный турнир UFC 257: Poirier vs. McGregor 2. Начало турнира 24.01.2021 в 03:00 msk.

В главном поединке события, в бою за статус претендента на пояс в легком весе, в октагоне во второй раз встретятся: ирландец Конор Макгрегор (22-4) и американец Дастин Порье (26-6).

На турнире UFC 257 выступят двое россиян: Мовсар Евлоев сразится с американцем Ником Лентцом, а Арман Царукян (имеет российское гражданство, но представляет Армению), подерется с иранцем Насрата Хакпараста.

Кард / бои UFC 257 Poirier vs. McGregor 2:
Основной кард
    Дастин Порье (США) – Конор Макгрегор (Ирландия)
    Дэн Хукер (Новая Зеландия) – Майкл Чендлер (США)
    Джессика Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландия)
    Халил Раунтри (США) – Марчин Прахнио (Польша)
    Марина Родригес (Бразилия) – Аманда Рибас (Бразилия)
Предварительный кард
    Насрат Хакпараст (Иран) – Арман Царукян (Армения)
    Эндрю Санчес – Махмуд Мурадов
    Брэд Таварес (США) – Антонио Карлос Джуниор (Бразилия)
    Мэтт Фревола (США) – Оттман Азайтар (Германия)
     Джулианна Пенья (США) – Сара Макманн (США)
    Мовсар Евлоев (Россия) – Ник Лентц (США)
    Амир Альбази (Швеция) – Жалгас Жумагулов (Казахстан)

 

предлагаем вашему вниманию:

Конор МакГрегор vs Дастин Порье 1 / McGregor vs. Poirier 1

 

UFC 257 Countdown: Poirier vs McGregor 2

 

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