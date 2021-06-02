ЧМ по Хоккею 2021: РОССИЯ vs. КАНАДА – Прямая трансляция
1/4 финала Чемпионата мира по хоккею 2021: сборная России встречается со сборной Канады, начало прямого эфира 3 июня 2021 г, в 20:15 по московскому времени. Смотрите онлайн трансляцию, а также повтор матча Россия — Канада.
В групповом этапе сборная России под руководством Валерия Брагина, заняла 1 место в группе А.
Хоккейная сборная Канады, под руководством Жерара Галлана, вышла в плей-офф с 4-го места в группе В.
Четвертьфинальные пары ЧМ по Хоккею 2021 в Латвии:
Швейцария — Германия
Финляндия — Чехия
США — Словакия
Россия — Канада
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