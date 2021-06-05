UFC Fight Night 189: Розенструйк vs. Сакаи – Прямая трансляция
В ночь с 5 на 6 июня 2021 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai, так же известный как UFC Vegas 28 и UFC on ESPN+ 47. Начало турнира 5.06.2021 в 23-00 мск, ссылки на трансляцию будут доступны на нашем сайте.
Возглавит турнир UFC Вегас 28, - бой в тяжелом весе: Жаирзиньо Розенстрайк (11–2) из Суринама сразится с бразильцем Аугусто Сакаи (15–2–1). Мощные бойцы показали на весах примерно одинаковый вес: 115,2 кг и 115,9 кг соответственно.
Кард / бои UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai:
Основной кард
Жаирзиньо Розенструйк – Аугусто Сакаи
Уолт Харрис – Марчин Тыбура
Роман Долидзе – Лауреано Старополи
Мигель Баеза – Сантьяго Понзиниббио
Грегори Родригес – Душко Тодорович
Антонио Арройо – Том Бриз
Предварительный кард
Монтана Де Ла Роса – Ариани Липски
Таннер Босер – Илир Латифи
Муслим Салихов – Франсиско Тринальдо
Макван Амирхани – Камуэла Кирк
Мейсон Джонс – Алан Патрик
Манон Фиоро – Табата Ричи
Шон Вудсон – Юссеф Залал
Джордан Ливитт – Клаудио Пуэльес
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