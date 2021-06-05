UFC Fight Night 189: Розенструйк vs. Сакаи – Прямая трансляция

В ночь с 5 на 6 июня 2021 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai, так же известный как UFC Vegas 28 и UFC on ESPN+ 47. Начало турнира 5.06.2021 в 23-00 мск, ссылки на трансляцию будут доступны на нашем сайте.

Возглавит турнир UFC Вегас 28, - бой в тяжелом весе: Жаирзиньо Розенстрайк (11–2) из Суринама сразится с бразильцем Аугусто Сакаи (15–2–1). Мощные бойцы показали на весах примерно одинаковый вес: 115,2 кг и 115,9 кг соответственно.



Кард / бои UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai:

Основной кард

Жаирзиньо Розенструйк – Аугусто Сакаи

Уолт Харрис – Марчин Тыбура

Роман Долидзе – Лауреано Старополи

Мигель Баеза – Сантьяго Понзиниббио

Грегори Родригес – Душко Тодорович

Антонио Арройо – Том Бриз

Предварительный кард

Монтана Де Ла Роса – Ариани Липски

Таннер Босер – Илир Латифи

Муслим Салихов – Франсиско Тринальдо

Макван Амирхани – Камуэла Кирк

Мейсон Джонс – Алан Патрик

Манон Фиоро – Табата Ричи

Шон Вудсон – Юссеф Залал

Джордан Ливитт – Клаудио Пуэльес

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