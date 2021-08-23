Кудухов vs. Джонс | Дацик vs. Эльбаев – Онлайн Video

13 августа 2021 года, в Москве пройдет большой вечер бокса,

В главном поединке события, состоится бой в супертяжелом весе: экс-чемпион мира WBA в первом тяжелом весе панамец Гильермо Джонс (41-3, 109.55 кг) сразится с россиянином Виталием Кудуховым (4-0, 100.65 кг).

В основном карде, так же пройдут поедики:

Вячеслав Дацик — Даниял «Т 34» Эльбаев

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик, 123 кг против Даниял «Т-34» Эльбаев, 135 кг.

Артем Тарасов — Тайсон Дижон

Артем Тарасов, 80,5 кг против Тайсон Дижон («Африканский Тайсон»), 85 кг.

Денис «Папа» Вильданов — Брюс Хлебников

Денис «Большой папа» Вильданов, 185 кг против Брюс Хлебников, 103 кг в супертяжелом весе.



Предварительный кард:

До 61,2 кг: Карен Маргарян (Армения) – Фаталшо Фаталшоев (Таджикистан)

До 72,5 кг (ж): Луиза Давыдова (Россия) – Мадина Смыслова (Россия)

До 76,2 кг: Орхан Гаджиев (Россия) – Сергей Шевчук (Украина)

До 63,5 кг: Владимир Мироненко (Россия) – Артем Айвазиди (Украина)

До 72,5 кг: Марат уулу Жакшылык (Киргизия) – Рустам Исламов (Россия)

До 66,7 кг: Кирилл Бахтин (Россия) – Алибек Сохибов (Узбекистан)

Денис Вильданов - Брюс Хлебников

Виталий Кудухов vs. Гильермо Джонс – Лучшие моменты



Вячеслав Дацик - Даниял Т-34 Эльбаев: Лучшие моменты



Артем Тарасов – Тайсон Дижон

