PFL 7 - 2021: Купер III vs. Макдональд – Онлайн Video

В ночь с 13 на 14 августа 2021 года, в Голливуде (Флорида, США), проходил турнир PFL 7 – 2021: Cooper III vs. MacDonald.

В рамках турнира PFL 7 – 2021, проходили бои Плей-офф в легкой и полусредней весовых категориях. В главном поединке события, бывший чемпион Bellator - Рори Макдональд (22-7-1) сразился с победителем Гран-при PFL 6 - Рэем Купером (22-7-1).

Кард / бои PFL 7 2021 Playoffs:1. Хопетон Стюарт (США, 5-1) — Элвин Эспиноза (Никарагуа, 5-0). Рейтинговый бой в легком весе

2. Кайрон Боуэн (США, 9-6) — Майкл Ломбардо (США, 11-2). Рейтинговый бой в полусреднем весе

3. Магомед Умалатов (Россия, 10-0) — Мика Террилл (США, 15-8). Рейтинговый бой в полусреднем весе

4. Бретт Купер (США) — без соперника. Рейтинговый бой в полусреднем весе

5. Даррелл Хорчер (США, 14-4) — Оливье Обин-Мерсье (Канада, 12-5). Рейтинговый бой в легком весе

6. Глейсон Тибау (Бразилия, 36-15) — Кертис Миллендер (США). Рейтинговый бой в полусреднем весе

7. Лоик Раджабов (Таджикистан, 14-3-1) — Алекс Мартинес (Парагвай, 8-1). Полуфинал Гран-при в легком весе

8. Клей Коллард (США, 20-8) — Рауш Манфио (Бразилия, 13-3). Полуфинал Гран-при в легком весе

9. Магомед Магомедкеримов (Россия, 27-5) — Садибу Су (Швеция, 9-5-2). Полуфинал Гран-при в полусреднем весе

10. Рори Макдональд (Канада, 22-7-1) — Рэй Купер (США, 22-7-1). Полуфинал Гран-при в полусреднем весе

PFL7: Магомед Магомедкеримов vs Садибу Си

Купер III vs. Макдональд –Лучшие моменты

Ray Cooper III – Knockouts in PFL