Bellator 264: Мусаси vs. Сэлтер – Онлайн Video

В ночь с 13 на 14 августа 2021 года, в Анкасвилле (США) проходил турнир Bellator 264: Mousasi vs. Salter.

В главном поединке события, состоялся титульный бой и финал Гран-При Bellator в среднем весе: чемпион, - Гегард Мусаси (47-7-2) из Нидерландов защищает свой пояс от американца Джона Сэлтера (18-4).

Кард / бои Bellator 264:

Основной кард

Гегард Мусаси vs. Джон Солтер

Андрей Корешков vs. Сабах Хомаси

Магомед Магомедов vs. Рауфеон Стоц

Дэвион Франклин vs. Эверетт Каммингс

Тай Гвердер vs. Хаджимурат Бестаев

Предварительный кард

Danny Sabatello vs. Johnny Campbell

Sebastian Ruiz vs. Jeffrey Glossner

Justin Montalvo vs. Kendly St. Louis

Orlando Mendoza vs. Jon McNeil

Marcelo Golm vs. Kelvin Tiller

Pam Sorenson vs. Roberta Samad

Nekruz Mirkhojaev vs. James Adcock

Bellator 264 - прелимы



Bellator 264 TOP Fight Finishes

Bellator 264: Лучшие моменты

Bellator 264: Мусаси vs. Сэлтер - weigh in face off