PFL 9 – 2021: Хайбулаев vs. Лонэйн – Онлайн Video

В ночь с 27 на 28 августа 2021 года, в Голливуде (Флорида, США), состоялся турнир PFL 9 – 2021: Loughnane vs. Khaybulaev.

В рамках турнира PFL 9 - 2021 прошли бои Гран-при организации в полулегкой и полутяжелой весовых категориях. В главном поединке события, в полулегком весе, британец Брендан Лугнейн (21-3) сразился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым (17-0-1).

Кард / бои PFL 6 2021:

Предварительный кард

Брэндон Дженкинс (США, 13-6) — Джейкоб Килберн (США, 8-4-0)

Алехандро Флорес Гарсия (Мексика, 18-3) — Карл Дитон (США, 13-4)

Джейсон Найт (США, 22-6) — Бобби Моффетт (США, 13-6)

Энтони Дизи (Франция, 13-4) — Джесси Стирн (США, 11-5)

Крис Камоцци (США, 26-15) — Кори Хендрикс (США, 8-3)

Шимон Мораес (Бразилия, 12-5) — Лазар Стоядинович (США, 14-8)



Основной кард

Сезар Феррейра (Бразилия, 14-9) — Мартин Гамлет (Норвегия, 7-2)

Эмилиано Сорди (Аргентина, 23-8-1) — Антонио Карлос (Бразилия, 11-5)

Крис Уэйд (США, 19-6) — Бубба Дженкинс (США, 16-4)

Брендан Лугнейн (Англия, 21-3) — Мовлид Хайбулаев (Россия, 17-0-1)

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PFL 9 – 2021: Loughnane vs. Khaybulaev - Highlights



PFL 9 2021 – трансляция предварительного карда

PFL 9 – 2021: Хайбулаев vs. Лонэйн

