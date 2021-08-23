PFL 9 – 2021: Хайбулаев vs. Лонэйн – Онлайн Video
В ночь с 27 на 28 августа 2021 года, в Голливуде (Флорида, США), состоялся турнир PFL 9 – 2021: Loughnane vs. Khaybulaev.
В рамках турнира PFL 9 - 2021 прошли бои Гран-при организации в полулегкой и полутяжелой весовых категориях. В главном поединке события, в полулегком весе, британец Брендан Лугнейн (21-3) сразился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым (17-0-1).
Кард / бои PFL 6 2021:
Предварительный кард
Брэндон Дженкинс (США, 13-6) — Джейкоб Килберн (США, 8-4-0)
Алехандро Флорес Гарсия (Мексика, 18-3) — Карл Дитон (США, 13-4)
Джейсон Найт (США, 22-6) — Бобби Моффетт (США, 13-6)
Энтони Дизи (Франция, 13-4) — Джесси Стирн (США, 11-5)
Крис Камоцци (США, 26-15) — Кори Хендрикс (США, 8-3)
Шимон Мораес (Бразилия, 12-5) — Лазар Стоядинович (США, 14-8)
Основной кард
Сезар Феррейра (Бразилия, 14-9) — Мартин Гамлет (Норвегия, 7-2)
Эмилиано Сорди (Аргентина, 23-8-1) — Антонио Карлос (Бразилия, 11-5)
Крис Уэйд (США, 19-6) — Бубба Дженкинс (США, 16-4)
Брендан Лугнейн (Англия, 21-3) — Мовлид Хайбулаев (Россия, 17-0-1)
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PFL 9 – 2021: Loughnane vs. Khaybulaev - Highlights
PFL 9 2021 – трансляция предварительного карда
PFL 9 – 2021: Хайбулаев vs. Лонэйн