UFC on ESPN 30: ЧИКАДЗЕ vs. БАРБОЗА – Смотреть онлайн

В ночь с 28 на 29 августа 2021 года в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night Barboza vs. Chikadze.

Главным событием UFC on ESPN 30, стал 5-раундовый бой в полулегком весе, в октагоне встречались опытный бразилец Эдсон Барбоза (22-9 ) и набравший хорошую форму Гига Чикадзе (13-2) из Грузии.

Кард / бои UFC Fight Night Barboza vs Chikadze:

Главный кард

Полулегкий вес: Эдсон Барбоза – Гига Чикадзе

Средний вес: Брайан Баттл – Гилберт Урбина

Легчайший вес: Рикки Турсиос – Брэди Хистэнд

Полусредний вес: Кевин Ли – Дэниэл Родригес

Средний вес: Андре Петроски – Майкл Гиллмор

Средний вес: Джеральд Миршерт – Махмуд Мурадов

Предварительный кард

Средний вес: Антонио Брага Нето – Абдул Разак Альхассан

Средний вес: Сэм Алви – Веллингтон Турман

Полутяжелый вес: Дастин Джакоби – Даррен Стюарт

Женщины, наилегчайший вес: Трэйси Кортес – Джей Джей Олдрич

Полулегкий вес: Пэт Сабатини – Джамалл Эммерс

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