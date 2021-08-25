UFC on ESPN 30: ЧИКАДЗЕ vs. БАРБОЗА – Смотреть онлайн
В ночь с 28 на 29 августа 2021 года в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night Barboza vs. Chikadze.
Главным событием UFC on ESPN 30, стал 5-раундовый бой в полулегком весе, в октагоне встречались опытный бразилец Эдсон Барбоза (22-9 ) и набравший хорошую форму Гига Чикадзе (13-2) из Грузии.
Кард / бои UFC Fight Night Barboza vs Chikadze:
Главный кард
Полулегкий вес: Эдсон Барбоза – Гига Чикадзе
Средний вес: Брайан Баттл – Гилберт Урбина
Легчайший вес: Рикки Турсиос – Брэди Хистэнд
Полусредний вес: Кевин Ли – Дэниэл Родригес
Средний вес: Андре Петроски – Майкл Гиллмор
Средний вес: Джеральд Миршерт – Махмуд Мурадов
Предварительный кард
Средний вес: Антонио Брага Нето – Абдул Разак Альхассан
Средний вес: Сэм Алви – Веллингтон Турман
Полутяжелый вес: Дастин Джакоби – Даррен Стюарт
Женщины, наилегчайший вес: Трэйси Кортес – Джей Джей Олдрич
Полулегкий вес: Пэт Сабатини – Джамалл Эммерс
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