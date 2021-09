ACA 128 смотреть онлайн

11 сентября 2021 года, в Минске (Беларусь) проходил международный турнир ACA 128.

В главном поединке события, в тяжелом весе, в октагоне встретятся: Экс-чемпион ACA, россиянин Евгений Гончаров и поляк Даниэль Омельянчук.

В со-главном поединке, пройдет бой непобеждённого Ильи Ходкевича против Висхана Магомадова.

Кард / бои ACA 128:

Основной кард

15) Бой в тяжёлом весе: Даниэль Омельянчук (115.2 кг) vs Евгений Гончаров (118.95 кг)

14) Бой в лёгком весе: Висхан Магомадов (71.75 кг)* vs Илья Ходкевич (70.8 кг)

13) Бой в среднем весе: Азамат Бекоев (84.5 кг) vs Рафаль Харатык (84.4 кг)

12) Бой в лёгком весе: Муса Хаманаев (70.8 кг) vs Аурель Пиртеа (70.7 кг)

11) Бой в среднем весе: Арби Агуев (84.5 кг) vs Крис Ханикатт (84.35 кг)



Предварительный кард

10) Бой в среднем весе: Владислав Янковский (84 кг) vs Вадим Шабадаш (84.4 кг)

9) Бой в наилегчайшем весе: Микаель Силандер (56.95 кг) vs Мигель «Фелипиньо» (56.95)

8) Бой в среднем весе: Ибрагим Магомедов (83.45 кг) vs Бартош Лещко (84.3 кг)

7) Бой в полусреднем весе: Александр Бутенко (77.5 кг) vs Миндаугас Вержбицкас (77.35 кг)

6) Бой в полулёгком весе: Рауль Тутараули (66.75 кг) vs Пламен Бачваров (66.2 кг)

5) Бой в тяжёлом весе: Томас Пакутинскасс (115.35 кг) vs Дэниель Джеймс (120.7 кг)

4) Бой в полулёгком весе: Александр Ковалев (66.25 кг) vs Андрей Хохлов (66 кг)

3) Бой в легчайшем весе: Эмран Исрафилов (61.45 кг) vs Томаш Дэк (61.55 кг)

2) Бой в наилегчайшем весе: Руслан Абильтаров (57.1 кг) vs Важа Циптаури (58.25 кг)*

1) Бой в легчайшем весе: Павел Бурмистров (61.7 кг) vs Дмитрий Романов (61.4 кг)

Азамат Бекоев vs Рафаль Харатык



Арби Агуев vs Крис Ханикатт

Даниэль Омельянчук vs Евгений Гончаров

Висхан Магомадов vs Илья Ходкевич