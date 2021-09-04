Glory 78: смотреть онлайн

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4 сентября 2021 года в Роттердаме (Нидерланды) проходил турнир Glory 78. Представляем вашему вниманию кард и видео боев турнира Glory 78.

Кард / бои Glory 78:

Бадр Хари (106-15, 92 КО) – Аркадиуш Вжосек (12-5, 7 КО)
Алекс Перейра (32-6, 21 КО) – Артём Вахитов (21-6, 8 КО)
Бой за титул чемпиона Glory в полутяжёлом весе
Тарик Хбабез (47-7-1, 26 КО) – Антонио Плазибат (18-4, 11 КО)
Леви Ригтерс (11-1, 5 КО) – Томаш Можны (20-9-1, 6 КО)
Луис Таварес (63-8, 22 КО) – Фелипе Мичелетти (16-8, 5 КО)
Нордин Махеддин (26-10, 12 КО) – Рауль Катинас (41-6, 33 КО)
Хамича (38-2, 28 КО) – Ведат Ходук (47-5-1, 29 КО)

Кард / бои Glory 78 Superfight Series:

Донован Виссе (15-1, 8 КО) – Юсри Белгаруи (27-6, 13 КО)
Бой за вакантный титул чемпиона Glory в среднем весе
Тияни Безтати (19-4, 6 КО) – Элвис Гаши (23-1, 11 КО)
Бой за вакантный титул чемпиона Glory в лёгком весе
Итай Гершон (17-5, 6 КО) – Геррик Билле (32-4, 14 КО)
Мохаммед Хендуф (36-7-1, 8 КО) – Робсон Миното (0-0)

 

Glory 78: Superfight Series

 

Glory 78: Hari vs Wrzosek - Все бои

 

 

Glory 78, другие результаты:
Артем Вахитов (Россия) победил Алекса Перейра (Бразилия) большинством голосов судей в бою-реванше и вернул титул чемпиона Glory в полутяжелом весе в со-главном событии Glory 78 в Роттердаме, Нидерланды 4 сентября 2021 года.

 Предыдущий турнир:

Артем Вахитов vs. Алекс Перейра / Vakhitov vs. Pereira

 

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