Заур Абдуллаев vs. Деян Златичанин – Видео боя

Смотреть онлайн видео турнира Тищенко vs. Кудряшов, Абдулаев vs. Златичанин, от RCC Boxing Promotions, проходившего в Екатеринбурге 11 сентября.

В главном поединке события, состоялся бой за титул "серебряного" чемпиона по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг): россиянин Заур Абдуллаев (14-1, 8 KO) против экс-чемпиона мира Деяна Златичанина (24-3, 16 KO) из Черногории.

В со-гланом событии, проходил поединок за титул интернационального чемпиона WBC в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов (24-4, 23 КО) встретился в ринге с Евгением Тищенко (8-1, 6 КО).

Кард / бои вечсера бокса Abdullaev vs. Zlatichanin:

Евгений Тищенко (8-1, 6 KO) – Дмитрий Кудряшов (24-4, 23 KO)

10-раундовый бой за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC в тяжёлом весе (до 90,7 кг)



Заур Абдуллаев (13-1, 8 KO) – Деян Златичанин (24-2, 16 KO)

12-раундовый бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в лёгком весе (до 61,2 кг)



Гайбатулла Гаджиалиев (8-2-1, 3 KO) – Дмитрий Хасиев (11-2-2, 5 KO)

10-раундовый бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO Oriental во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)



Руслан Камилов (10-0-1, 5 KO) – Станислав Калицкий (11-1, 4 KO)

10-раундовый бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)



Асрор Вохидов (9-0, 5 KO) – Мухаммад Шехов (9-0-1, 3 KO)

10-раундовый бой за титул чемпиона Европы по версии WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг)



Марк Урванов (19-2-1, 10 KO) – Ото Джозеф (17-0, 8 КО)

10-раундовый бой во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)



Мухаммадхуча Якубов (17-0, 9 KO) – Кристиан Пальма (31-10-2, 7 КО)

10-раундовый бой за титул интернационального чемпиона по версии WBC во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)



Татьяна Зражевская (11-0, 3 КО) – Джессика Гонсалес (7-5-2, 1 КО)

10-раундовый бой за титул "временной" чемпионки мира по версии WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг)



Олег Мисюра (7-0, 6 КО) – Артыш Лопсан (5-1-1, 3 KO)

10-раундовый бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO Oriental во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)

Турнир Abdullaev vs. Zlatichanin / Kudryashov vs. Tishchenko