UFC 266: ВОЛКАНОВСКИ vs. ОРТЕГА - Трансляция, кард

В ночь с 25 на 26 сентября 2021 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC 266: Volkanovski vs. Ortega. Начало турнира 26.09.2021 в 01-00 мск, ссылки на трансляцию смотрите незадолго до начала.

В главном поединке UFC 266 состоится титульный бой в полулегком весе: чемпион, Александр Волкановски (21-1-0) из Австралии, защищает свой пояс от американца Брайана Ортега (15-1-0, 1 NC).

Интригующим и интересным ожидается второе противостояние Ника Диаса и Робби Лоулерв, в рамках третьего по важности боя. В со-главном событии, пройдет второй титульный бой вечера - в женском наилегчайшем весе: Валентина Шевченко (21–3) из Киргизии защищает титул от американки Лорен Мерфи (15–4).

Кард / бои UFC 266 Volkanovski vs Ortega:

Основной кард

Александр Волкановски (Австралия, 21-1-0) — Брайан Ортега (США, 15-1-0, 1 NC), полулегкий вес, титульный бой

Валентина Шевченко (Киргизия, 21-3-0) — Лорен Мерфи (США, 15-4-0), женский наилегчайший вес, титульный бой

Ник Диас (США, 26-10-0, 1 NC) — Робби Лоулер (США, 28-14-0, 1 NC), средний вес;

Кертис Блейд (США, 14-3-0, 1 NC) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам, 12-2-0), тяжелый вес

Джессика Андраде (Бразилия, 21-9-0) — Синтия Калвилло (США, 9-1-1), женский наилегчайший вес



Предварительный кард

Марлон Мораес (Бразилия, 23-7-1) — Мераб Двалишвили (Грузия, 13-4-0), легчайший вес

Дэн Хукер (Новая Зеландия, 20-10-0) — Насрат Хакпараст (Германия, 13-3-0), легкий вес

Шамиль Абдурахимов (Россия, 20-5-0) — Крис Дакас (США, 11-3-0), тяжелый вес

Манон Фирот (Франция, 7-1-0) — Майра Буэно Сильва (Бразилия, 7-1-1), женский наилегчайший вес

Карл Роберсон (США, 9-4-0) — Ник Максимов (США, 1-0-0), средний вес

Мэттью Семелсбергер (США, 8-3-0) — Мартин Сано (США, 0-0-0), полусредний вес

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