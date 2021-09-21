ACA 129: Магомедов vs Сарнавский – Прямая трансляция

24 сентября 2021 года в Москве в "Баскет Холл" состоится турнир ACA 129 Сарнавский vs Магомедов. Начало турнира 24.09.2021 в 18-00 мск, начало трансляции в 20-00 msk.

В главном поединке ACA 129, пройдет бой в лёгком весе, в октагоне встретятся два ярких и именитых ударника: ветеран UFC Рашид "горец" Магомедов (25-5-1) и финалист Гран-при Bellator Александр "Тигр" Сарнавский (38-8).

Основной кард ACA 129:

Рашид Магомедов — Александр Сарнавский

Виталий Слипенко — Гаджимурад Кирамагомедов

Бехруз Зухуров — Элисмар Лима

Салимгерей Расулов — Дмитрий Побережец

Алтынбек Мамашев — Марк Хульм

Алихан Сулейманов — Леонардо Лимбергер

Павел Гордеев — Жорабек Тешебоев

Нурсултан Касымханов — Алексей Полпудников

Леонардо Силва — Асылжан Бакытжанулы

Дмитрий Парубченко — Турал Рагимов

(кард учочняется)

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