ACA 129: Магомедов vs Сарнавский – Прямая трансляция

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24 сентября 2021 года в Москве в "Баскет Холл" состоится турнир ACA 129 Сарнавский vs Магомедов. Начало турнира 24.09.2021 в 18-00 мск, начало трансляции в 20-00 msk.

В главном поединке ACA 129, пройдет бой в лёгком весе, в октагоне встретятся два ярких и именитых ударника: ветеран UFC Рашид "горец" Магомедов (25-5-1) и финалист Гран-при Bellator Александр "Тигр" Сарнавский (38-8).

Основной кард ACA 129:

Рашид Магомедов — Александр Сарнавский
Виталий Слипенко — Гаджимурад Кирамагомедов
Бехруз Зухуров — Элисмар Лима
Салимгерей Расулов — Дмитрий Побережец
Алтынбек Мамашев — Марк Хульм
Алихан Сулейманов — Леонардо Лимбергер
Павел Гордеев — Жорабек Тешебоев
Нурсултан Касымханов — Алексей Полпудников
Леонардо Силва — Асылжан Бакытжанулы
Дмитрий Парубченко  — Турал Рагимов
(кард учочняется)

 

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