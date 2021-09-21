ACA 129: Магомедов vs Сарнавский – Прямая трансляция
24 сентября 2021 года в Москве в "Баскет Холл" состоится турнир ACA 129 Сарнавский vs Магомедов. Начало турнира 24.09.2021 в 18-00 мск, начало трансляции в 20-00 msk.
В главном поединке ACA 129, пройдет бой в лёгком весе, в октагоне встретятся два ярких и именитых ударника: ветеран UFC Рашид "горец" Магомедов (25-5-1) и финалист Гран-при Bellator Александр "Тигр" Сарнавский (38-8).
Основной кард ACA 129:
Рашид Магомедов — Александр Сарнавский
Виталий Слипенко — Гаджимурад Кирамагомедов
Бехруз Зухуров — Элисмар Лима
Салимгерей Расулов — Дмитрий Побережец
Алтынбек Мамашев — Марк Хульм
Алихан Сулейманов — Леонардо Лимбергер
Павел Гордеев — Жорабек Тешебоев
Нурсултан Касымханов — Алексей Полпудников
Леонардо Силва — Асылжан Бакытжанулы
Дмитрий Парубченко — Турал Рагимов
(кард учочняется)
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