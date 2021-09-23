Джошуа - Усик: Прямая трансляция

В ночь с 25 на 26 сентября 2021 года, в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур», состоится грандиозный вечер бокса Joshua vs. Usyk, начало турнира 25 сентября в 20:00 мск, начало главного боя ~ в 00:30 msk.

В главном поединке события, пройдет титульный бой, - за пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супер тяжелом весе (свыше 90,7 кг), чемпион, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) защищает титулы от не имеющего поражений, украинца - уроженца Крыма Александра Усика (18-0, 13 КО).

Кард / бои вечера бокса Joshua vs. Usyk:

Энтони Джошуа – Александр Усик

Лоуренс Околи – Дилан Прасович

Каллум Смит – Ленин Кастильо

Максим Продан – Флориан Марку

Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров

Даниэль Лапин – Павел Мартынюк

Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес

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