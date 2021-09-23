Джошуа - Усик: Прямая трансляция
В ночь с 25 на 26 сентября 2021 года, в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур», состоится грандиозный вечер бокса Joshua vs. Usyk, начало турнира 25 сентября в 20:00 мск, начало главного боя ~ в 00:30 msk.
В главном поединке события, пройдет титульный бой, - за пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супер тяжелом весе (свыше 90,7 кг), чемпион, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) защищает титулы от не имеющего поражений, украинца - уроженца Крыма Александра Усика (18-0, 13 КО).
Кард / бои вечера бокса Joshua vs. Usyk:
Энтони Джошуа – Александр Усик
Лоуренс Околи – Дилан Прасович
Каллум Смит – Ленин Кастильо
Максим Продан – Флориан Марку
Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров
Даниэль Лапин – Павел Мартынюк
Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес
Предлагаем вашему вниманию
Усик - Джошуа: Пресс-конференция / Битва взглядов
Энтони Джошуа - Владимир Кличко / Joshua v Klitschko