Джошуа - Усик: Прямая трансляция

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В ночь с 25 на 26 сентября 2021 года, в Лондоне на  арене «Тоттенхэм Хотспур», состоится грандиозный вечер бокса Joshua vs. Usyk, начало турнира 25 сентября в 20:00  мск, начало главного боя ~ в 00:30 msk.

В главном поединке события, пройдет титульный бой, - за пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супер тяжелом весе (свыше 90,7 кг), чемпион, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) защищает титулы от не имеющего поражений, украинца - уроженца Крыма  Александра Усика (18-0, 13 КО).

Кард / бои вечера бокса Joshua vs. Usyk:
Энтони ДжошуаАлександр Усик
Лоуренс Околи – Дилан Прасович
Каллум Смит – Ленин Кастильо
Максим Продан – Флориан Марку
Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров
Даниэль Лапин – Павел Мартынюк
Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес

 

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