Bellator 266: Дэвис vs. Ромеро – Онлайн Video

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В ночь с 18 на 19 сентября 2021 года, в Сан-Хосе, Калифорния (США) проходил турнир Bellator 266: Davis vs. Romero.

В главном поединке события, состоялся бой в полутяжелом весе: свой дебютный поединок в Bellator, проведет бывший претендент на пояс UFC кубинец Йоэль Ромеро, его соперник экс- чемпион Bellator в полутяжелом весе - американец Фил Дэвис (22-6-1).

Кард / бои Bellator 266:

Основной кард
Фил Дэвис (23–6) VS Йоэль Ромеро (13–5)
Нейман Грейси (10–2) VS Марк Леммингер (9–2)
Алехандра Лара (6–4) VS ДиАнна Беннетт (12–8–1)
Георгий Караханян (31–11–1) VS Сол Роджерс (17–4)
Грант Нил (8–0) VS Алекс Полиззи (7–1)
Кристиан Эдвардс (6–0) VS Бен Пэрриш (3–0)

Предварительный кард (после взвешивания)
Грант Нил (92,58) – Алекс Полицци (92,94)
Энтони Адамс (84,05) – Халид Муртазалиев (84,05)
Альберт Гонсалес (79,38) – Абрахам Ваесау (79,38)
Сократис Эрнандес (61,64) – Бобби Серонио (61,42)
Ралан Грейси (77,56) – Шейн Киф (76,7)
Джон Адамс (56,88) – Эдвин Де Лос Сантос (56,84)
Джесси Дельгадо (58,74) – Джошуа Диллон (58,97).

Bellator 266: Дэвис – Ромеро: Prelims

 

Дэвис vs Ромеро - Highlights

 

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