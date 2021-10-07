Bellator 267: Лима vs Пейдж 2 – видео боев
В ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Лондоне на The SSE Arena, проходил турнир #Bellator 267: LIMA VS. MVP 2, так же известный как Lima vs Page II.
В главном поединке события, состоялся бой - реванш в полусреднем весе: бразилец Дуглас Лима (32-9) против британца Майкла Пейджа (18–1). В первом поединке, в мае 2019 года, Дуглас Лима нанес первое поражение в карьере Майклу Пейджу, нокаутировав его во втором раунде.
Кард / бои Bellator 267:
Основной кард
Дуглас Лима — Майкл Пейдж
Леа Маккорт — Джессика Борга
Роб Уайтфорд — Эндрю Фишер
Ивс Ланду — Тим Уайлд
Люк Трейнер — Яник Бахати
Предварительный кард
Льюис Лонг — Майкл Дюбуа;
Кейн Муса — Дэйви Галлон
Элина Каллиониду — Петра Касткова
Чарли Лири — Бенджамин Брандер
Фабакари Диатта — Натан Роуз
Хуршед Кахоров — Джейр Джуниор
Джейк Грант — Натан Джонс
Bellator 267: прелимы - трансляция
Дуглас Лима — Майкл Пейдж