Bellator 267: Лима vs Пейдж 2 – видео боев

В ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Лондоне на The SSE Arena, проходил турнир #Bellator 267: LIMA VS. MVP 2, так же известный как Lima vs Page II.

В главном поединке события, состоялся бой - реванш в полусреднем весе: бразилец Дуглас Лима (32-9) против британца Майкла Пейджа (18–1). В первом поединке, в мае 2019 года, Дуглас Лима нанес первое поражение в карьере Майклу Пейджу, нокаутировав его во втором раунде.

Кард / бои Bellator 267:

Основной кард

Дуглас Лима — Майкл Пейдж

Леа Маккорт — Джессика Борга

Роб Уайтфорд — Эндрю Фишер

Ивс Ланду — Тим Уайлд

Люк Трейнер — Яник Бахати



Предварительный кард

Льюис Лонг — Майкл Дюбуа;

Кейн Муса — Дэйви Галлон

Элина Каллиониду — Петра Касткова

Чарли Лири — Бенджамин Брандер

Фабакари Диатта — Натан Роуз

Хуршед Кахоров — Джейр Джуниор

Джейк Грант — Натан Джонс

Bellator 267: прелимы - трансляция

