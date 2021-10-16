AMC Fight Nights 105: Минеев vs Исмаилов 2 прямая трансляция

16 октября 2021 года в Сочи, в Красной поляне, состоится турнир AMC Fight Nights 105, начало прямого эфира 16.10.2021 в 19-30 мск.

В главном поединке события, пройдет титульный бой в среднем весе: чемпион, Владимир Минеев (15-1-1) и претендент Магомед Исмаилов (17-2-1) проведут второй бой, после ничейного результата первого поединка.



Основной кард AMC Fight Nights 105:

Владимир Минеев (15-1-1) – Магомед Исмаилов (17-2-1)

Вагаб Вагабов (28-1-1) – Хасан Юсефи (7-4-1)

Мухамед Эминов (17-1) – Роман Силагадзе (4-1-1)

Шарабутдин Магомедов (5-0) – Михаил Аллахвердян (9-2)

Давид Бархударян (13-3) – Артур Алибулатов (21-4)

Магомед Сулумов (8-2) – Шамиль Мичилов (6-0)

Алексей Махно (25-9) – Виктор Азатян (9-2)

AMC Fight Nights 105 Предварительный кард (начало 19-30 мск)

AMC Fight Nights 105 Главный кард (начало 19-30 мск)

AMC Fight Nights 105 Главный кард (начало 19-30 мск)

Fight Nights Global 90: Исмаилов vs. Минеев 1