AMC Fight Nights 105: Минеев vs Исмаилов 2 прямая трансляция

UFC / Бокс: Прямые трансляции | UFC и Бокс в Прямой эфире !

16 октября 2021 года в Сочи, в Красной поляне, состоится турнир AMC Fight Nights 105, начало прямого эфира 16.10.2021 в 19-30 мск.

В главном поединке события, пройдет титульный бой в среднем весе: чемпион, Владимир Минеев (15-1-1) и претендент Магомед Исмаилов (17-2-1) проведут второй бой, после ничейного результата первого поединка.

Основной кард AMC Fight Nights 105:

Владимир Минеев (15-1-1) – Магомед Исмаилов (17-2-1)
Вагаб Вагабов (28-1-1) – Хасан Юсефи (7-4-1)
Мухамед Эминов (17-1) – Роман Силагадзе (4-1-1)
Шарабутдин Магомедов (5-0) – Михаил Аллахвердян (9-2)
Давид Бархударян (13-3) – Артур Алибулатов (21-4)
Магомед Сулумов (8-2) – Шамиль Мичилов (6-0)
Алексей Махно (25-9) – Виктор Азатян (9-2)

 

AMC Fight Nights 105 Предварительный кард (начало 19-30 мск)

 

AMC Fight Nights 105 Главный кард (начало 19-30 мск)

 

AMC Fight Nights 105 Главный кард (начало 19-30 мск)

 

Fight Nights Global 90: Исмаилов vs. Минеев 1

 

Последние события


Поиск

Это интересно

Тип медиа объекта
Билли Джо Сондерс - Вилли Монро / Billy Joe Saunders vs. Willie Monroe, Jr

Билли Джо Сондерс - Вилли Монро / Billy Joe Saunders vs. Willie Monroe, Jr

Подробности
Этот титульный бой, - за пояс чемпиона Мира в среднем весе (до 72,6 кг), по версии WBO, проходил 16 сентября 2017 года в...
Тип медиа объекта
Лига Чемпионов 2014 / Финал / Реал Мадрид - Атлетико Мадрид. Ep1 HD

Лига Чемпионов 2014 / Финал / Реал Мадрид - Атлетико Мадрид. Ep1 HD

Подробности
В Лиссабоне (Португалия) на стадионе Да Луш, при 60976 зрителей в Финале Лиги Чемпионов 2013-2014 встретились команды из...
Тип медиа объекта
Армен Петросян vs. Дмитрий Минаков ⁄ Petrosyan vs. Minakov

Армен Петросян vs. Дмитрий Минаков ⁄ Petrosyan vs. Minakov

Подробности
Главное событие турнира AMC Fight Nights: Стальное сердце, который проходил в Магнитогорске 22 января 2021 года. В октаг...
Тип медиа объекта
ACA 113: Азамат Керефов vs. Курбан Гаджиев – Video

ACA 113: Азамат Керефов vs. Курбан Гаджиев – Video

Подробности
Смотрите онлайн Главное событие турнира ACA 113, который проходит 6 ноября 2020 г, в Москве. В бою за титул чемпиона ACA...