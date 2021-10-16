EFC 42 ШЛЕМЕНКО - ГУСЕЙНОВ: прямая трансляция

17 октября 2021 года, в Сочи пройдет турнир мма EFC 42. Начало прямого эфира 17.10.2021 в 17:20 мск.

Звездный боец Александр Шлеменко проведет дебютный поединок в промоушене Eagle Fighting Championship, которым с 2020 года владеет Хабиб Нурмагомедов.

В главном поединке события EFC 42, состоится бой в средней весовой категории (83,9 кг.) Александр Шлеменко (60-13) встретится в октагоне с Артуром Гусейновым (26-10).

Основной кард EFC 42:

Александр Шлеменко - Артур Гусейнов

Ренат Хавалов - Патрицио де Соуза титульный бой в легчайшем весе

Жора Айвазян - Валерий Грицутин

Абдурахман Алимагомедов - Заур Исаев

Магомед Сулейманов - Артур Арутюнян

Шамиль Ахмедов - Рафаэль Целестино

Роман Авдал - Мансур Джамбураев

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