EFC 42 ШЛЕМЕНКО - ГУСЕЙНОВ: прямая трансляция

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17 октября 2021 года, в Сочи пройдет турнир мма EFC 42. Начало прямого эфира 17.10.2021 в 17:20 мск.

Звездный боец Александр Шлеменко проведет дебютный поединок в промоушене Eagle Fighting Championship, которым с 2020 года владеет Хабиб Нурмагомедов.

В главном поединке события EFC 42, состоится бой в средней весовой категории (83,9 кг.) Александр Шлеменко (60-13) встретится в октагоне с Артуром Гусейновым (26-10).

Основной кард EFC 42:

Александр Шлеменко - Артур Гусейнов
Ренат Хавалов - Патрицио де Соуза  титульный бой в легчайшем весе
Жора Айвазян - Валерий Грицутин
Абдурахман Алимагомедов - Заур Исаев
Магомед Сулейманов - Артур Арутюнян
Шамиль Ахмедов - Рафаэль Целестино
Роман Авдал - Мансур Джамбураев

 

предлагаем вашему вниманию:

Александр Шлеменко VS Артур Гусейнов - взвешивание

 

Александра Шлеменко - лучшие финиши

 

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