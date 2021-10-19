Bellator 268: Немков vs Энгликас – онлайн видео

В ночь с 16 на 17 октября 2021 года, в Финиксе (США) проходил турнир Bellator 268: Nemkov vs. Anglickas.

В главном поединке события, состоялся титульный бой в полутяжелом весе и полуфинал Гран-при полутяжеловесов 2021: чемпион, россиянин Вадим Немков (13-2) встретился в октагоне с литовцем Джулиусом Энгликасом (9-1).

Ранее заявленный соперник Вадима Немкова - Энтони Джонсон по прозвищу Рамбл, снялся с турнира из-за болезни.

Кард / бои Bellator 268:

Основной кард

Вадим Немков – Джулиус Энгликас

Райан Бейдер – Кори Андерсон

Бенсон Хендерсон – Брент Примус

Генри Корралес – Владислав Парубченко



Предварительный кард

Довлетджан Ягшимурадов – Карл Албректссон

Эрик Перес – Бретт Джонс

Салливан Коли – Деон Клэш

Ник Браун – Бобби Ли

Хавьер Торрес – Грегори Миллард

Сумико Инаба – Рэнди Филд

Рэймонд Пинья – Ланс Гибсон-мл.





Bellator 268 прелимы



Плеер 2 (rus)

Вадим Немков – Джулиус Энгликас

Bellator 268: Немков vs Энгликас - обзор турнира

