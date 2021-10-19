Bellator 268: Немков vs Энгликас – онлайн видео
В ночь с 16 на 17 октября 2021 года, в Финиксе (США) проходил турнир Bellator 268: Nemkov vs. Anglickas.
В главном поединке события, состоялся титульный бой в полутяжелом весе и полуфинал Гран-при полутяжеловесов 2021: чемпион, россиянин Вадим Немков (13-2) встретился в октагоне с литовцем Джулиусом Энгликасом (9-1).
Ранее заявленный соперник Вадима Немкова - Энтони Джонсон по прозвищу Рамбл, снялся с турнира из-за болезни.
Кард / бои Bellator 268:
Основной кард
Вадим Немков – Джулиус Энгликас
Райан Бейдер – Кори Андерсон
Бенсон Хендерсон – Брент Примус
Генри Корралес – Владислав Парубченко
Предварительный кард
Довлетджан Ягшимурадов – Карл Албректссон
Эрик Перес – Бретт Джонс
Салливан Коли – Деон Клэш
Ник Браун – Бобби Ли
Хавьер Торрес – Грегори Миллард
Сумико Инаба – Рэнди Филд
Рэймонд Пинья – Ланс Гибсон-мл.
Bellator 268 прелимы
Плеер 2 (rus)
Вадим Немков – Джулиус Энгликас
Bellator 268: Немков vs Энгликас - обзор турнира