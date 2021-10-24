PFL 10 | 2021: Финалы. Магомедкеримов vs. Купер III - трансляция

С 27 на 28 октября 2021 года, в Форт-Лодердейл (США), пройдет финальный турнир лиги PFL MMA в 2021 года: PFL 2021: Championships. Начало турнира 27.10.2021 в 23-30 мск.

Возглавит турнир суперзвезда женского ММА Кайла Харрисон (11-0) которая в финале легкого веса проведет бой против Тейлор Гуардадо (3-1). Но самым ожидаемым и интригующим боем финала, станет поединок в полусреднем весе, где Магомед Магомедкеримов (29-5) и Рэй Купер III (23-7-1) встретятся во второй раз.

Оба бойца провели выдающийся сезон 2021 года. Магомедкеримов ведет серию из 13 побед, а Рэй Купер одерживает одну из самых больших побед в своей карьере, в полуфинале сезона 2021, единогласным решением он берет вверх над Рори Макдональдом.

Не имеющий поражений россиянин Мовлид Хайбулаев (17-0) по прозвищу "Убийца", в финале Гран-при PFL 2021 полулегкого веса, сразится с американцем Крисом Уэйдом (20-6).

В рамках PFL Championships 2021, пройдут финальные бой в шести различных весовых категориях, в рамках турнира, проведут дебютные бои в PFL - россиянин Омари Ахмедов, его соперником станет американец Джордан Янг (10-2), а так же дебютирует в PFL экс-чемпионка Bellator Джулия Бадд, наслаждаемся!

Предлагаем вашему вниманию первый бой:

Магомед Магомедкеримов vs. Рэй Купер III

Top 10 Submissions of PFL - Professional Fighters League