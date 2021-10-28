UFC 267 Błachowicz vs. Teixeira: онлайн трансляция

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30 октября 2021 года в Абу-Даби, ОАЭ, состоится ожидаемый для российских поклонников турнир UFC 267 Блахович - Тейшейра, начало турнира 30.10.2021 в 17-30 мск.

Главным поединком события станет титульный бой в полутяжелом весе: поляк Ян Блахович (28-8) защищает свой пояс от бразильца Гловера Тейшейры (32-7). В со-главном событии, россиянин Петр Ян (15-2 ) сразится с американцем Кори Сэндхагеном (14-3) за временный титул в легчайшем весе.

В турнире UFC 267 вступят россияне Зубайра Тухугов, Ислам Махачев, Александр Волков, Шамиль Гамзатов, Магомед Мустафаев, Дамир Исмагулов, Тагир Уланбеков!

Кард / бои UFC 267

Главный кард:
    Полутяжелый вес, титульный бой: Ян Блахович – Гловер Тейшейра
    Легчайший вес, бой за временный титул: Петр Ян – Кори Сэндхаген
    Легкий вес: Ислам Махачев – Дэн Хукер
    Тяжелый вес: Александр Волков – Марчин Тыбура
    Полусредний вес: Ли Цзинлян – Хамзат Чимаев
    Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир

Предварительный кард:
    Женщины, первый наилегчайший вес: Аманда Рибас – Вирна Яндироба
    Полулегкий вес: Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов
    Средний вес: Альберт Дураев – Роман Копылов
    Полутяжелый вес: Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук
    Полулегкий вес: Макван Амирхани – Лерон Мерфи
    Средний вес: Язон Ху – Ален Амедовски
    Легкий вес: Магомед Мустафаев – Дамир Исмагулов
    Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков – Аллан Насименту

 

UFC 267: Пресс-конференция - прямая трансляция

 

Петр Ян: Путь к чемпиону UFC

 

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