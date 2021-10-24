Glory 79: Верховен vs Саддик - смотреть онлайн

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В ночь с 23 на 24 октября 2021 года в Арнеме (Нидерланды) проходил турнир по кикбоксингу Glory 79 Verhoeven vs Saddiq.

В главном поединке события Glory 79, состоялся титульный бой за пояс чемпиона Glory в супертяжелом весе: Рико Верховен (59-10, 22-1) из Нидерландов защищает титул против Джамала Бен Саддика из Бельгии (35-7, 10-6).

Кард Glory 79 Verhoeven vs Saddiq:

Основной кард
Рико Верховен (ч) — Джамал Бен Саддик — бой за титул в супертяжелом весе
Гохан Саки против Джеймса Максуини
Мохамед Мезуари, он же «Хамича» — Самуэль Дбили
Донеги Абена против Сергея Маслобоева
Бенджамин Адегбуи против Антонио Плазибата
Майкл Дуут против Джона Кинга

Предварительный кард
Полусредний вес: Алим Набиев vs Трой Джонс
Средний вес: Сергей Адамчук vs Алексей Ульянов
Средний вес: Мэтт Бейкер vs Серкан Озджаглаян
Легкий вес: Стоян Копривленски vs Бруно Газани

 

GLORY 79: SuperFight Series

 

Glory 79 Verhoeven vs Saddiq

 

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