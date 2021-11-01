ACA 131 прямая трансляция

5 ноября 2021 года в Москве пройдет турнир ACA 131 Абдулвахабов vs Диас, начало прямого эфира 05.11.2021 в 18-30 мск.

В главном событии ACA 131, состоится титульный бой в легком весе: чемпион, россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов (18-2) защищает свой пояс от бразильца Хакрана Диаса (26-6). На ивенте смогут присутствовать зрители, при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Главные бои ACA 131:

Абдул-Азиз Абдулвахабов — Хакран Диас

Магомедрасул Хасбулаев — Рамазан Кишев

Иван Штырков — Артур Астахов

Айнди Умаханов — Александр Матмуратов

Олег Оленичев — Амирхан Гулиев

Дауд Шайхаев — Самвел Варданян

Уолтер Перейра — Нашхо Галаев

(кард уточняется)

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