ACA 131 прямая трансляция

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5 ноября 2021 года в Москве пройдет турнир ACA 131 Абдулвахабов vs Диас, начало прямого эфира 05.11.2021 в 18-30 мск.

В главном событии ACA 131, состоится титульный бой в легком весе: чемпион, россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов (18-2) защищает свой пояс от  бразильца Хакрана Диаса (26-6). На ивенте смогут присутствовать зрители, при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Главные бои ACA 131:

Абдул-Азиз Абдулвахабов — Хакран Диас
Магомедрасул Хасбулаев — Рамазан Кишев
Иван Штырков — Артур Астахов
Айнди Умаханов — Александр Матмуратов
Олег Оленичев — Амирхан Гулиев
Дауд Шайхаев — Самвел Варданян
Уолтер Перейра — Нашхо Галаев
(кард уточняется)

предлагаем вашему вниманию:

Абдул-Азиз Абдулвахабов - Документальный фильм

 

Магомедрасул Хасбулаев vs. Фелипе Фроес

 

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