ACA 131 прямая трансляция
5 ноября 2021 года в Москве пройдет турнир ACA 131 Абдулвахабов vs Диас, начало прямого эфира 05.11.2021 в 18-30 мск.
В главном событии ACA 131, состоится титульный бой в легком весе: чемпион, россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов (18-2) защищает свой пояс от бразильца Хакрана Диаса (26-6). На ивенте смогут присутствовать зрители, при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.
Главные бои ACA 131:
Абдул-Азиз Абдулвахабов — Хакран Диас
Магомедрасул Хасбулаев — Рамазан Кишев
Иван Штырков — Артур Астахов
Айнди Умаханов — Александр Матмуратов
Олег Оленичев — Амирхан Гулиев
Дауд Шайхаев — Самвел Варданян
Уолтер Перейра — Нашхо Галаев
(кард уточняется)
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