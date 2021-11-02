Bellator 270 смотреть онлайн
В ночь с 5 на 6 ноября 2021 года, в Дублине (Ирландия) состоится турнир Bellator 270 Queally vs. Pitbull 2, начало трансляции 6.11.2021 в 00-30 мск.
В главном событии Bellator 270 пройдет титульный бой, ща пояс чемпиона Bellator в легком весе: Ирландец Питер Куилли (12-5) сразится с бразильцем Патриком Фрейре (23-10).
Кард Bellator 270:
Основной кард
Питер Куилли — Патрик Фрейре
Патрик Микс — Джеймс Галлахер
Чарли Уорд — Норберт Новек
Даниэль Вейхель — Педро Карвальо
Предварительный кард
Эшли Рис — Лука Покли
Даниэль Скатицци — Брайан Хоой
Ли Чадвик — Арунас Андриускевичус
Илиас Булэйд — Жорж Сасу
Киаран Кларк — Джордан Бартон
Николо Солли — Бобби Паллетт
Дэнни Нейлан — Одри Керуш
Асаэль Аджудж — Кир Харви
Джуниор Морган — Дарра Келли
Стивен Костелло — Юсуф Назокатов
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