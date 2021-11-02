Bellator 270 смотреть онлайн

В ночь с 5 на 6 ноября 2021 года, в Дублине (Ирландия) состоится турнир Bellator 270 Queally vs. Pitbull 2, начало трансляции 6.11.2021 в 00-30 мск.

В главном событии Bellator 270 пройдет титульный бой, ща пояс чемпиона Bellator в легком весе: Ирландец Питер Куилли (12-5) сразится с бразильцем Патриком Фрейре (23-10).

Кард Bellator 270:

Основной кард

Питер Куилли — Патрик Фрейре

Патрик Микс — Джеймс Галлахер

Чарли Уорд — Норберт Новек

Даниэль Вейхель — Педро Карвальо

Предварительный кард

Эшли Рис — Лука Покли

Даниэль Скатицци — Брайан Хоой

Ли Чадвик — Арунас Андриускевичус

Илиас Булэйд — Жорж Сасу

Киаран Кларк — Джордан Бартон

Николо Солли — Бобби Паллетт

Дэнни Нейлан — Одри Керуш

Асаэль Аджудж — Кир Харви

Джуниор Морган — Дарра Келли

Стивен Костелло — Юсуф Назокатов

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