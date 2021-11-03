UFC 268 прямая трансляция

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В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года в Нью-Йорке (США) пройдет турнир UFC 268: Usman vs. Covington 2, начало турнира 07.11.21 в 01:30 мск, ссылки на трансляцию смотрите незадолго до начала.

В главном событии UFC 268 состоится титульный бой-реванш за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе: чемпион Камару Усман (19-1) сразится с бывшим временным чемпионом Колби Ковингтоном (16-2).

На турнире UFC 268 выступят звездные бойцы: Джастин Гэтжи, Фрэнки Эдгар, Майкл Чэндлер, а так же, проведут поединки двое уроженцев Армении - Мельсик Багдасарян и Эдмен Шахбазян.

Кард / бои UFC 268 Usman vs. Covington 2:

ОСНОВНОЙ КАРД:
    Полусредний вес, титульный бой: Камару Усман – Колби Ковингтон
    Женщины, первый наилегчайший вес, титульный бой: Роуз Намаюнас – Вейли Жан
    Легкий вес: Джастин Гэтжи – Майкл Чэндлер
    Легчайший вес: Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
    Полулегкий вес: Шейн Бургос – Билли Куарантильо

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:
    Легкий вес: Эл Яквинта – Бобби Грин
    Средний вес: Алекс Перейра – Андреас Михайлидис
    Средний вес: Эдмен Шахбазян – Нассурдин Имавов
    Полусредний вес: Йен Гарри – Джордан Уильямс
    Тяжелый вес: Джан Вилланте – Крис Барнетт
    Полутяжелый вес: Алекса Камур – Джон Аллан
    Полулегкий вес: Мельсик Багдасарян – Ти Джей Ларами
    Наилегчайший вес: Карлос Вергара – Оди Осборн

 

Предлагаем вашему вниманию:

Джастин Гэтжи vs Тони Фергюсон

 

Камару Усман – Колби Ковингтон 1

 

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