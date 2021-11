Альварес - Плант: смотреть онлайн прямой эфир

В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года, в Лас-Вегасе (США) состоится большой вечер бокса Canelo Alvarez vs. Caleb Plant, начало трансляции 7.11.2021 в 03-30 msk.

В главном поединке события пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), - на кону поединка стоят пояса WBA Super, WBC, IBF, WBO и The Ring.

В ринге встречаются: Чемпион мира в четырёх категориях, мексиканец Сауль Канело Альварес (56-1-2, 38 KO) и не имеющий поражений американец Кейлеб Плант (21-0, 12 KO).

Кард / бои вечера бокса Canelo vs. Plant:

Сауль Альварес vs. Калеб Плант

Элвис Родригес vs. Хаус Пабло Ромеро

Рэй Варгас vs Леонардо Баез

Энтони Диррелл vs Маркос Эрнандес

Хосе Мануэль Гомес vs Хосе Антонио Меза

Жозелито Веласкес vs Гилберто Мендоза

Рансес Бартелеми vs Густаво Давид Виттори

Ян Сальветьерра vs Фернандо Диаз

Предлагаем вашему вниманию:

Калеб Плант - Золтан Сера / Plant vs Sera

Сауль Канело Альварес - лучшие моменты