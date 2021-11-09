Bellator 271 прямая трансляция

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С 12 на 13 ноября 2021 года в Майами (США), состоится турнир Bellator 271 Киборг - Кавана, начало прямого эфира 13.11.2021 в 02:00 мск.

В главном событии Bellator 271, пройдет титульный бой в полулегком весе: чемпионка Кристина «Киборг» Джустино (24-2) из Бразилии защищает пояс от Шинейд Кавана (7-4) из Ирландии.

Кард / бои Bellator 271 Cyborg vs. Kavanagh:

Кристина «Киборг» Джустино vs Шинейд Кавана
Тайрелл Форун vs Линтон Васселл
Джастин Гонсалес vs Аарон Пико
Арлин Бленкоу vs Пэм Соренсон
Раким Кливленд vs Стив Моури
Бруна Эллен vs Дезире Янез
Роман Фаральдо vs Роберт Тернквест
Колтон Хэмм vs Коди Лоу
Валери Лореда vs Тейлор Тернер
Джордан Ньюман vs Шейн О'Ши
Итан Хьюз vs Махмуд Себи

 

Предлагаем вашему вниманию:

Кристина «Киборг» Джустино - лучшие нокауты

 

Крис Киборг vs Арлин Бленкоу

 

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