UFC Fight Night: Холловэй vs Родригес - онлайн видео

С 13 на 14 ноября 2021 года, на арене UFC APEX в Лас-Вегасе, состоялся турнир UFC Vegas 42: Holloway vs. Rodriguez, еще известный как UFC Fight Night 197/

В главном поединке события, проходил бой в полулегком весе: экс-чемпион дивизиона, американец Макс Холлоуэй (22-6) встретится в октагоне с Яиром Родригесом (13-2) из Мексики. Одержав победу в поединке с Родригесом, Макс Холлоуэй получит титульный бой с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (23-1).

Кард UFC Vegas 42 Холловэй vs Родригес:

Главный кард

Макс Холлоуэй vs. Яир Родригес — полулёгкий вес

Бэн Ротуэлл vs. Маркос Рожериу де Лима — тяжёлый вес

Фелисия Спенсер vs. Ли Летсон — женский полулёгкий вес

Мигель Баеза vs. Кэлинн Уильямс — полусредний вес

Сонг Ядонг vs. Хулио Арсе — легчайший вес

Предварительный кард

Тьяго Мойзес vs. Йоэль Альварес — лёгкий вес

Синтия Калвилло vs. Андреа Ли — женский наилегчайший вес

Шон Вудсон vs. Коллин Энглин — полулёгкий вес

Кортни Кейси vs. Лиана Джоджуа — женский наилегчайший вес

Марк Диакеси vs. Рафаэль Алвес — лёгкий вес

Кеннеди Нзечакву vs. Да Ун Джанг — полутяжёлый вес

UFC Vegas 42 Holloway vs. Rodriguez - лучшие моменты



Макс Холлоуэй vs. Яир Родригес