UFC Fight Night: Холловэй vs Родригес - онлайн видео
С 13 на 14 ноября 2021 года, на арене UFC APEX в Лас-Вегасе, состоялся турнир UFC Vegas 42: Holloway vs. Rodriguez, еще известный как UFC Fight Night 197/
В главном поединке события, проходил бой в полулегком весе: экс-чемпион дивизиона, американец Макс Холлоуэй (22-6) встретится в октагоне с Яиром Родригесом (13-2) из Мексики. Одержав победу в поединке с Родригесом, Макс Холлоуэй получит титульный бой с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (23-1).
Кард UFC Vegas 42 Холловэй vs Родригес:
Главный кард
Макс Холлоуэй vs. Яир Родригес — полулёгкий вес
Бэн Ротуэлл vs. Маркос Рожериу де Лима — тяжёлый вес
Фелисия Спенсер vs. Ли Летсон — женский полулёгкий вес
Мигель Баеза vs. Кэлинн Уильямс — полусредний вес
Сонг Ядонг vs. Хулио Арсе — легчайший вес
Предварительный кард
Тьяго Мойзес vs. Йоэль Альварес — лёгкий вес
Синтия Калвилло vs. Андреа Ли — женский наилегчайший вес
Шон Вудсон vs. Коллин Энглин — полулёгкий вес
Кортни Кейси vs. Лиана Джоджуа — женский наилегчайший вес
Марк Диакеси vs. Рафаэль Алвес — лёгкий вес
Кеннеди Нзечакву vs. Да Ун Джанг — полутяжёлый вес
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