UFC Fight Night: Холловэй vs Родригес - онлайн видео

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С 13 на 14 ноября 2021 года, на арене UFC APEX в Лас-Вегасе, состоялся турнир UFC Vegas 42: Holloway vs. Rodriguez, еще известный как UFC Fight Night 197/

В главном поединке события, проходил бой в полулегком весе: экс-чемпион дивизиона, американец Макс Холлоуэй (22-6) встретится в октагоне с Яиром Родригесом (13-2) из Мексики. Одержав победу в поединке с Родригесом, Макс Холлоуэй получит титульный бой с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (23-1).

Кард UFC Vegas 42 Холловэй vs Родригес:

Главный кард
Макс Холлоуэй vs.  Яир Родригес  — полулёгкий вес
Бэн Ротуэлл  vs.  Маркос Рожериу де Лима — тяжёлый вес
Фелисия Спенсер  vs.  Ли Летсон — женский полулёгкий вес
Мигель Баеза  vs.  Кэлинн Уильямс — полусредний вес
Сонг Ядонг  vs.   Хулио Арсе — легчайший вес

Предварительный кард
Тьяго Мойзес  vs.   Йоэль Альварес — лёгкий вес
Синтия Калвилло  vs.  Андреа Ли  — женский наилегчайший вес
Шон Вудсон  vs.  Коллин Энглин — полулёгкий вес
Кортни Кейси  vs.  Лиана Джоджуа — женский наилегчайший вес
Марк Диакеси  vs.  Рафаэль Алвес — лёгкий вес
Кеннеди Нзечакву  vs.  Да Ун Джанг — полутяжёлый вес

 

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UFC Vegas 42 Holloway vs. Rodriguez - лучшие моменты

 

 

Макс Холлоуэй vs. Яир Родригес

 

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