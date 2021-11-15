ACA 132 прямая трансляция

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19 ноября 2021 года в Минске состоится турнир ACA 132 Джонсон vs Вахаев, начало турнира 19.11.2021 в 17:00.

В главном поединке события, пройдет титульный бой в тяжёлом весе: чемпион, американец Тони Джонсон (15-5-1) встретится в октагоне с россиянином Мухуматом Вахаевым (10-4-1).

В 2021 году, экс-чемпион АСВ - Мухумат Вахаев вновь вернулся в лигу АСА, после ухода в феврале 2020 года, где после досрочной победы Рафаэля Пессоа на АСА 127 проводит титульный поединок.

Кард ACA 132:

Тони Джонсон VS Мухумат Вахаев
Денис Смолдарев VS Михал Мартинек
Беслан Исаев VS Кристиан Бринзан
Никола Дипчиков VS Крис Ханикатт
Артем Дамковский VS Венер Галиев
Бидзина Гавашелишвили VS Жосиель Сильва
Леван Макашвили VS Хердесон Батиста
Рафаэль Пессоа VS Дэниел Джеймс
Хасейн Шайхаев VS Махарбек Каргинов
Раул Тутараули VS Витезслав Райнох
Важа Циптаури VS Дмитрий Романов
(кард уточняется)

 

 Предлагаем вашему вниманию:

Мухомад Вахаев vs. Рафаэль Пессоа

 

Дмитрий Побережец vs. Тони Джонсон - Титульный бой

 

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