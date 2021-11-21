Медведев vs. Зверев: Финал ATP Турин 2021 - смотреть онлайн

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21 ноября 2021 года, состоится финальный матч Итогового турнира ATP 2021 проходящего в Турине (Италия), начало прямого эфира 21.11.2021 в 19-00 по Московскому времени.

За главный приз Nitto ATP Finals 2021, с призовым фондом $ 7 250 000, поборются: вторя ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и третья ракетка мира Александр Зверев, выступающий за Германию.

В полуфинале ATP Турин 2021, Даниил Медведев обыграл Каспера Рууда, Александр Зверев переиграл первую ракетку мира - Новака Джоковича.

Предлагаем вашему вниманию:

 Даниил Медведев - Каспер Рууд | Nitto ATP 2021

 

Новак Джокович - Александр Зверев | Nitto ATP 2021

 

Даниил Медведев vs. Александр Зверев  | ATP Finals 2021

 

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