UFC Fight Night 198: Виера vs Тэйт - видео, результаты

Смотреть онлайн, видео лучших моментов турнира UFC Fight Night: Vieira vs. Tate, который проходил с 20 на 21 ноября в Лас-Вегасе, США.

UFC Вегас 43: Виера vs Тэйт - лучшие моменты

Результаты турнира UFC Fight Night: Vieira vs. Tate:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД

Женщины, первый наилегчайший вес: Луана Пинейро победила Сэм Хьюз единогласным решением судей (30–27, 30–27, 29–28);

Полулегкий вес: Сайдан Нурданбек победил Шона Сориано единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);

Наилегчайший вес: Коди Дерден победил Киленга Аори единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27);

Легкий вес: бой Терренс Маккинни – Фарес Зиам отменен после взвешивания из-за Covid-19.

Женщины, первый наилегчайший вес: Лупи Гудинес победила Лому Лукбунми единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);

Легкий вес: Рафа Гарсия победил Натана Леви единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);

Полулегкий вес: Пэт Сабатини победил Такера Лутца единогласным решением судей (30–26, 30–27, 30–27).

ОСНОВНОЙ КАРД

Легчайший вес: Адриан Янез победил Дэйви Гранта раздельным решением судей (27–30, 29–28, 29–28);

Легчайший вес: Рани Яя победил Кюн Хо Кана единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);

Женщины, наилегчайший вес: Таила Сантос победила Джоанн Вуд сдачей соперницы (удушение сзади), 4:49, раунд 1;

Полусредний вес: Шон Брэди победил Майкла Кьезу единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);

Женщины, легчайший вес: Кетлин Виейра победила Мишу Тэйт единогласным решением судей (48–47, 48–47, 49–46) .



Бонусы (по 50 тысяч долларов США каждому):

Бой вечера: Адриан Янез – Дэйви Грант;

Выступление вечера: Таила Сантос.





