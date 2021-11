AMC Fight Nights 106: Емельяненко vs. Сантос - трансляция

27 ноября 2021 года, в Сыктывкаре состоялся турнир AMC Fight Nights 106, посвященный 100 летию республики Коми.

В главном поединке события, пройдет бой тяжеловесов: Александр Емельяненко (28-8-1) встретится в октагоне с бразильцем Марсио Сантосом (16-6). За неделю до турнира, Александр Емельяненко заменил заболевшего Вячеслава Василевского, который должен был сразится с Марсио Сантосом.

Кард AMC Fight Nights 106:

Александр Емельяненко VS Марсио Сантос

Максим Буторин VS Владимир Мигович

Олег Косинов VS Артур Пронин

Шарабутдин Магомедов VS Йоэль дос Сантос

Ахмад Гасанов VS Виктор Вечерин

Элтун Мамедов VS Инал Хасбулатов

Александр Гребнев VS Артем Ямщитов

Никита Бурчак VS Александр Пискун

Александр Емельяненко - Марсио Сантос / Emelianenko vs. Santos

AMC Fight Nights 106 - трансляция