AMC Fight Nights 106: Емельяненко vs. Сантос - трансляция

UFC / Бокс: Прямые трансляции | UFC и Бокс в Прямой эфире !

27 ноября 2021 года, в Сыктывкаре состоялся турнир AMC Fight Nights 106, посвященный 100 летию республики Коми. 

В главном поединке события, пройдет бой тяжеловесов: Александр Емельяненко (28-8-1) встретится в октагоне с бразильцем Марсио Сантосом (16-6). За неделю до турнира, Александр Емельяненко заменил заболевшего Вячеслава Василевского, который должен был сразится с Марсио Сантосом.

Кард AMC Fight Nights 106:

    Александр Емельяненко VS Марсио Сантос
    Максим Буторин VS Владимир Мигович
    Олег Косинов VS Артур Пронин
    Шарабутдин Магомедов VS Йоэль дос Сантос
    Ахмад Гасанов VS Виктор Вечерин
    Элтун Мамедов VS Инал Хасбулатов
    Александр Гребнев VS Артем Ямщитов
    Никита Бурчак VS Александр Пискун

 

Александр Емельяненко - Марсио Сантос / Emelianenko vs. Santos

 

AMC Fight Nights 106 - трансляция

 

Похожие материалы:

Следующие:

Предыдущие:

Tags:

Последние события


Поиск

Это интересно

Тип медиа объекта
Иван Редкач - Джон Молина. HD / Molina jr vs. Redkach

Иван Редкач - Джон Молина. HD / Molina jr vs. Redkach

Подробности
Этот 10-раундовый поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), прошел в США с 15 на 16 декабря 2017 года. В ринге вс...
Тип медиа объекта
Чемпионат мира по футболу 2014 / 1/8 финала / Коста-Рика - Греция. HD Ep1

Чемпионат мира по футболу 2014 / 1/8 финала / Коста-Рика - Греция. HD Ep1

Подробности
Плей-офф матч, на стадионе Пернамбуку города Ресифи, состоялся 26 июня 2014 года. Команда Коста-Рики на Кубке Мира 2014...
Тип медиа объекта
Fight Nights Global 78: Гусейнов vs. Царев – Онлайн Video

Fight Nights Global 78: Гусейнов vs. Царев – Онлайн Video

Подробности
Основные бои турнира FNG - 78, проходившим на «Лада арене» в Тольятти (Россия), 4 ноября 2017 года. Главным событием веч...
Тип медиа объекта
Чемпионат мира 2014 / Группа H / Россия - Южная Корея. HD Ep1

Чемпионат мира 2014 / Группа H / Россия - Южная Корея. HD Ep1

Подробности
Первая игра сборной России на кубке мира 2014, прошла на стадионе Арена Пантанал (Куяба, Бразилия), 18 июня 2014 года. Р...