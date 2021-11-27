Биатлон. Кубок мира 2021. Женщины 15 км - трансляция

27 ноября 2021 года в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира по биатлону 2021, который откроют женщины в индивидуальной гонке на 15 км. Смотрите биатлон в прямом эфире и в записи!

В Эстерсунде россиянки выступят в следующем составе: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону:

27 ноября. 13.45. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

27 ноября. 17.00. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

28 ноября. 13.00. Женщины. Спринт, 7,5 км

28 ноября. 15.45. Мужчины. Спринт, 10 км

Биатлон. Кубок мира 2021. Женщины 15 км (в записи)