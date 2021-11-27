Биатлон. Кубок мира 2021. Мужчины 20 км - прямая трансляция
27 ноября 2021 года в шведском Эстерсунде, на этапе Кубка мира по биатлону 2021, стартует мужская индивидуальная гонка на 20 км, начало прямого эфира 27.11.2021 в 17-15 мск. Смотрите биатлон в прямом эфире и в записи!
В Эстерсунде россияне выступят в следующем составе: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили и Даниил Серохвостов.
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону:
27 ноября. 13.45. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
27 ноября. 17.00. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
28 ноября. 13.00. Женщины. Спринт, 7,5 км
28 ноября. 15.45. Мужчины. Спринт, 10 км
Биатлон. Кубок мира 2021. Мужчины 20 км - прямой эфир
Биатлон. Кубок мира 2021. Мужчины 20 км (в записи)
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