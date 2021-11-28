Биатлон: Спринт 7,5 км - прямая трансляция 28 ноября 2021

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28 ноября 2021 года в Эстерсунде (Швеция) на Кубке мира по биатлону 2021, стартует женский спринт на 7,5 км, начало прямого эфира 28.11.2021 в 12-55 мск. Смотрите биатлон в прямом эфире и в записи!

В Эстерсунде россиянки выступят в следующем составе: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова. Действующий лидер Кубка мира - норвежка Тириль Экхофф.

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону:

27 ноября. 13.45. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
27 ноября. 17.00. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
28 ноября. 13.00. Женщины. Спринт, 7,5 км
28 ноября. 15.45. Мужчины. Спринт, 10 км

 

Кубок мира 2021: Женщины Спринт 7,5 км - прямая трансляция

 

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