Биатлон. Кубок мира 2021. Спринт 10 км - прямая трансляция
28 ноября 2021 года в Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону 2021, стартует мужской спринт на 10 км, начало прямого эфира 28.11.2021 в 15-45 мск. Смотрите биатлон в прямом эфире и в записи!
В Эстерсунде россияне выступят в следующем составе: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили и Даниил Серохвостов. Действующий лидер Кубка мира - норвежец Йоханнес Бе.
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону:
27 ноября. 13.45. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
27 ноября. 17.00. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
28 ноября. 13.00. Женщины. Спринт, 7,5 км
28 ноября. 15.45. Мужчины. Спринт, 10 км
Кубок мира 2021: Мужчины Спринт 10 км - прямая трансляция
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